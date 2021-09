Ad Arta Terme si allunga la stagione estiva

Se il calendario ha sancito l’ingresso ufficiale nell’autunno, ad Arta Terme e in Carnia la stagione estiva si prolunga, anche grazie a nuove proposte elaborate dal Consorzio Turistico Benessere Alpino. “Nei weekend gli hotel registrano ancora un’occupazione al 100% - racconta la Presidente del Consorzio Chiara Gortani – dopo un luglio e agosto di sold out. Anche l’extra ricettivo segna il tutto esaurito fino al 25 settembre”.

Si confermano quindi le promesse di soddisfazione che avevano aperto la stagione turistica: il bilancio più che positivo, con numeri interessanti e il ritorno anche di stranieri – austriaci e tedeschi in primis – che ha ridato fiducia e respiro a tutto il comparto turistico. Anche alle Terme il comparto Welness ha fatto registrare presenze molto buone, superiori anche a quelle del 2020.

“Il dato particolare è proprio l’allungamento della stagione – osserva Gortani – con arrivi tutt’ora buoni a cavallo del weekend: le escursioni continuano a raccogliere iscrizioni e fino a metà ottobre sono ancora calendarizzati itinerari culturali alla scoperta del territorio, ‘forest bathing’ e immersioni nei boschi e negli elementi naturali”.

Alla volta del 10 ottobre gli hotel faranno una pausa, per riaprire subito al ponte dei Santi, per il quale ci sono già prenotazioni come pure per Capodanno. Il Consorzio sta già programmando escursioni e laboratori e proposte complementari al soggiorno.

Per destagionalizzare e prolungare le presenze, il Consorzio sta inoltre inoltre testando alcuni microeventi di prodotto: pacchetti weekend specializzati, dedicati alle donne. Uno abbina le tecniche di guida in e-bike con maestri di AMI Bike con lo yoga e con i consigli della dietista per un’alimentazione sana ed equilibrata, l’altro unisce il metodo ‘Meal Prep’ ideato dall’esperta Raffaella Caso, per imparare a pianificare i pasti e cucinare in modo sano e organizzato, con la scuola di cucina naturale e i consigli della nutrizionista.

Il tutto immersi nell’ambiente naturale della Carnia, tra passeggiate nel verde e panorami intatti, di una bellezza straordinaria.

Info: travel.silentalps.it/mealprep e travel.silentalps.it/womanbike-experience