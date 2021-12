Advent Pur, la sorpresa dell’inverno

Migliaia di persone hanno animato Advent pur, il percorso dedicato al Natale che ha preso vita nel Comune di Malborghetto - Valbruna nelle quattro settimane di attesa e preparazione al Natale.



Non nasconde la contentezza il sindaco Boris Preschern: "È una grande soddisfazione che voglio condividere con tutti coloro che hanno lavorato alacremente per la riuscita dell’iniziativa. Abbiamo dimostrato di aver capito cosa cercano gli ospiti in un paese di montagna, creando un’atmosfera magica cha ha a sua volta generato economia per la valle, in un periodo di preludio all’alta stagione invernale e normalmente di bassa affluenza turistica. Un ringraziamento grande e sincero va a tutti gli uffici comunali per lo sforzo organizzativo e al corpo di polizia municipale per il lavoro svolto in sinergia con i corpi pompieri volontari e la protezione civile".



Qualche numero sulla manifestazione, durata nove giornate: 45 persone tra addetti al sentiero e volontari, 25 musicisti e 6 cori provenienti da Austria e Slovenia per l’animazione lungo il percorso, 10 persone dai corpi pompieri volontari impiegati durante ogni giornata per il servizio di sicurezza e viabilità. Ma Advent Pur è stato molto di più. Concerti e mostre tuttora visitabili a Palazzo Veneziano, 23 laboratori dei biscotti e della tradizione animati da 5 docenti, romantici giri in carrozza e un grazioso mercatino nel centro del paese di Malborghetto. "Un progetto che unisce nuovamente natura e cultura, che valorizza un piccolo borgo esaltando le competenze locali di decine di artigiani scultori, decoratori, musicisti ‒ aggiunge l’assessore alla cultura e turismo Alberto Busettini ‒ dimostrando anche alle giovani generazioni che è possibile generare una nuova forma di economia in montagna. Inserito da Promoturismo tra le top experience del Friuli Venezia Giulia, abbiamo avuto pernottamenti dall’estero e da fuori regione, con gruppi e famiglie arrivate in Valcanale, richiamate dal percorso. L’indotto creato anche al di fuori del territorio comunale è stato evidente e ripaga dei molti mesi di lavoro".



La conferma arriva anche da albergatori e ristoratori, che hanno mostrato grande entusiasmo. "Un successo strepitoso ‒ afferma, artista e anima di Casa Oberrichter e autrice dei pannelli dipinti lungo il percorso ‒. Non abbiamo mai avuto tante presenze sia nelle camere che nel ristorante nelle settimane che precedono il Natale. Complice anche la neve, Advent Pur ha superato ogni altra manifestazione nata per attivare i periodi di basso afflusso turistico». Cecilia Buzzi de l’hotel La Baita sottolinea invece come siano stati «tre fine settimana super, con famiglie ritornate anche due volte, affascinate dall’atmosfera e dalla magia di Valbruna». La soddisfazione arriva anche da Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio Regionale FVG che ha ribadito la vicinanza della Regione all'evento."Advent Pur ‒ osserva ‒ è la dimostrazione di come si possa valorizzare il territorio, portando tantissime persone in Valcanale, attraverso eventi cardine del turismo slow invernale, camminate e ciaspolate". Dal prossimo mese il Comune di Malborghetto-Valbruna darà il via ad un’analisi dei dati, dei risultati e delle criticità emerse da Advent pur 2021. "Una seconda edizione, ma di fatto una prima nella gestione, che ci permette sicuramente di pensare alla prossima cercando di migliorarla in molti aspetti ‒ conclude l’assessore Busettini. Tra questi l’accesso al sentiero, attivando un sistema di prenotazione online, studiando ulteriori soluzioni logistiche per l’evento, soprattutto per viabilità e parcheggi, afflusso e deflusso da Valbruna. Un grazie a Lara Magri, responsabile del Museo Etnografico Palazzo Veneziano e a Ilaria Sorato dell’Ufficio Turistico di Malborghetto, in questi mesi letteralmente preso d’assalto per informazioni e prenotazioni. Pro Loco Il Tiglio Valcanale è stata la spina dorsale dell’evento, affiancata dalla collaborazione delle Associazioni Ugovizza in Fiore, Kanaltaler Kulturverein, Planika e dalla Comunità di Montagna Canal del Ferro Valcanale, partner del progetto realizzato dal comune di Malborghetto – Valbruna con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia". Mostre,. Per maggiori informazioni: www. visitvalcanale.it