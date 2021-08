Agosto a tutto gas per gli Ecotour Carnia 4x4

Bilancio molto positivo per le gite Ecotour Carnia 4x4 del mese di agosto. I veicoli del Fuoristrada Club Tolmezzo e alcuni messi a disposizione dalle varie case automobilistiche, sono stati impegnati non solo nei weekend ma molti giorni durante la settimana. Agosto è il mese delle vacanze per tradizione, quindi c’è più richiesta, il turismo si sta pian piano riprendendo.

Così i soci del Fuoristrada Club Tolmezzo si sono messi a disposizione per accompagnare chi ha difficoltà di movimento o chi non si sente in piena forma, a visitare gli alpeggi delle vallate della Carnia. Attività che permette a tutti di godere della bellezza dei panorami sulle montagne, sulle vette, vedere da vicino gli animali al pascolo, liberi e tranquilli. Inoltre, visitando le malghe tutti hanno potuto conoscere le attività e la produzione artigianale dei prodotti caseari. Comprendere appieno le varie fasi della lavorazione del latte fino a ottenerne la ricotta, il sidro, il formaggio e il burro; insomma esplorare un mondo molto diverso da quello al quale tutti siamo abituati vivendo e lavorando a valle.

Un primo bilancio ha visto impegnati in questo mese di agosto ben nove veicoli del sodalizio, con gite ed escursioni organizzate ad hoc, e quindi della durata di una giornata o anche solo di qualche ora, per far sì che ogni turista accompagnato potesse godere appieno e in completa sicurezza, dell’esperienza in montagna. Infatti dopo ogni gita i veicoli utilizzati sono stati sanificati.

“Un ringraziamento particolare va alle case automobilistiche che hanno sempre creduto nella nostra attività”, commentano dal Fuoristrada Club Tolmezzo, “e hanno messo a disposizione veicoli adatti alle escursioni realizzate. Ad esempio il Ford Explorer Hybrid, il Nissan Navara eco, il Mitsubishi L200 e ancora il nuovo Hyundai Tucson”.

“Le località che questi veicoli hanno raggiunto sono sparse in tutta la Carnia; alcune gite si sono dirette verso Verzegnis, Lavoreit Ros; altre sono salite sulle pendici del Monte San Simeone; altre ancora a Castel Valdajer; tra le mete più richieste le malghe di Sauris, attraverso la Val Pesarina, e la storia del tempo che ancora si può misurare con gli orologi esposti in ogni via da Pesariis a tutti i paesini circostanti. Meno frequentata la gita che da Forni Avoltri attraverso Pierabech raggiunge le sorgenti del Piave; ma sicuramente paesaggisticamente e storicamente molto suggestiva”.

“I turisti che hanno partecipato alle attività sono stati per la maggior parte italiani, provenienti dal Centro-Nord Italia e alcuni dalla nostra regione, contenti di scoprire tanti angoli ‘dietro casa’. Ci sono poi stati alcuni turisti dall’Austria, dalla vicina Slovenia, oltre a turisti italiani che abitano all’estero, in Olanda, Spagna e Inghilterra; anche loro sono stati contenti di tornare in vacanza a casa e viverla con una nuova esperienza”, concludono dal sodalizio.