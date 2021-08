Agosto tutto da vivere sull’Isola del Sole

Agosto è un mese tutto da vivere sull’Isola del Sole. Le proposte giornaliere restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della laguna e dei suoi dintorni.

Eventi dal sapore extra

Domenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso”, al Cinema Cristallo. Resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.

Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i canneti della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una guida, per vivere una vera green experience circondati da un ecosistema unico al mondo e situato lungo l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo alle ore 14.30 e conclusione alle 18.30.

Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con l’Associazione Graisani de Palù, organizza una visita guidata al "Casone di Pasolini" (a Mota Safon), dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con Maria Callas, 52 anni fa. Una piacevole escursione in laguna con partenza ore 10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e rientro alle 14.

Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by night”. Un'emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da un'ambiente unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus di Tito Macro”. Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco sul battello Santa Maria; ore 23.00 rientro previsto all’Isola.

Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on Friday”. Una crociera serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della cultura gradese, a bordo della motonave Nuova Cristina, in compagnia del capitano Paolo e dei suoi racconti, in navigazione all’interno della Laguna, tra isole e casoni e una tipica cena dedicata al pesce azzurro nostrano. Ore 18.15 per l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30 rientro previsto a Grado.

Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di mais a cura della Fattoria Didattica "La Selce" di Bagnaria Arsa. All'interno del labirinto, ricavato in un immenso campo di mais, bisognerà trovare l'uscita e, allo stesso tempo, risolvere quiz, scoprire curiosità e aneddoti, oltre che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al tema della figura del labirinto 2021.

Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di risorse, alla Casa della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse, sfruttamento dell'ambiente marino nell'alto Adriatico tra archeologia ed etnografia”, finanziato dalla Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle 22.30, con ingresso libero.

Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio alla finestra. Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30 (chiuso il lunedì).

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di interazione e condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della letteratura e del pensiero multiculturale. Gli ultimi due eventi in programma si svolgeranno all’Arena Parco delle Rose, a partire dalle 21.30.

Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De Gregori Band Live – Greatest Hits.

Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai Tourdegradabile.

Ancora musica, canto e teatro!

Lunedì 2, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione, l’Operetta, con Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin al pianoforte, a cura dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.

Mercoledì 4, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the night live talk show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele Medeot, ospiti, musica e interviste.

Giovedì 5, alle 21, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con Myriam Dal Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.

Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per l’infanzia (per info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431 82630; biblioteca@comunegrado.it).

Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le donne del jazz, a cura di Assoeventi.

Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei 1000Streets.

Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata musicale.

Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret, a cura di Azalea/Associazione Euritmica.

Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.

Giovedì 26, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un pugno di dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra e interventi a cura di Leonardo Tognon. Ingresso libero.

Lunedì 30, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano Facchinetti Special Show, le più belle canzoni di un musicista visionario. Ingresso libero.

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive all’aria aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in forma e scoprire nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…

Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva naturale dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita) per conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in mattinata anche il “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git. Nel pomeriggio, Wine tour nelle osterie del centro; alla sera, ore 21.30, ritorna Grado by Night, la visita guidata gratuita al centro storico, offerte dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi).

Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla scoperta delle botteghe artigiane dell’Isola.

Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour giornaliero con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza Carpaccio), alla scoperta di Trieste e dei sapori del Carso (con rientro alle ore 17.00); alle ore 10.00, Alla scoperta di Grado, visita guidata gratuita al centro storico offerta dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi); nel pomeriggio, l’escursione “Dolphin Sunset” sup tour.

Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git.