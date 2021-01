Agriturismo Na hribu, ospiti di Ozana e Alan Leban

Succede tutto troppo velocemente nella vostra vita quotidiana? Non vi addormentate alla sera perché state pensando a quello che dovete fare il giorno dopo? Vi sentite circondati dal rumore e state perdendo momenti preziosi della vostra vita in attesa? Sicuramente, dopo questi tempi di Coronavirus, arriverà il momento giusto per scappare. Cosa potrebbe esserci di più bello che dare a sé stessi e alla persona amata, in questo momento come regalo, una fuga con un'esperienza molto speciale? Una fuga dalla città in un villaggio che invita con la sua genuinità, vino e cibo stagionale e sano, per lo più coltivato​ biologicamente, e l'ospitalità degli abitanti, che sono accoglienti anche con gli animali domestici?

Fuga nei Villaggi aperti e alle persone aperte. Sebbene tutto intorno a noi sembra di andare troppo veloce, la vita nella campagna slovena batte ancora con il suo proprio ritmo. Offre al viaggiatore un completo distacco e relax in un ambiente che conserva la tradizione, rispetta la natura in armonia con le stagioni e conoscenze che si tramandano da generazione a generazione.

La cucina profuma ancora dei piatti delle vecchie nonne, le spezie arricchiscono gli odori e sapori dei piatti stagionali fatti in casa, i cui gli ingredienti crescono negli orti e nei frutteti dietro casa. Quando il clima è meno favorevole, i piatti a base di cereali e salumi di produzione propria trovano posto sulla tavola.

La vita nei nostri paesi è ancora colorata dai giochi tramandati di generazione in generazione, incontrandosi nelle osterie locali, nei giardini, con il pane fatto in casa e un bicchiere di vino artigianale. Perché non fare una pausa con persone amichevoli che saranno felici di mostrarvi il ritmo lento del villaggio, pieno di deliziose bontà e risate?

Avete mai pensato a come sarebbe passeggiare per il frutteto, assaggiare l'olio d'oliva fatto in casa, il pane cotto di farina, macinata in un mulino casalingo, assaggiare i salumi, conoscere la storia delle Alessandrine e riviverla in un modo del tutto originale, percorrendo i bellissimi sentieri della Valle del Vipacco e del Carso, degustare vino da un'anfora e concludere la giornata in una bella casetta nel cosiddetto glamyarding? Nel comodo letto di un Maxi superbamente attrezzato, sotto il cielo stellato che adorna la notte, e nel tranquillo abbraccio del villaggio, sarete cullati dolcemente in un sonno curativo.

Oggi vi presentiamo la storia di Alan e Ozana Leban. Nel villaggio di Prevacina, vicino al centro storico, si trova la fattoria "Na hribu". Oltre il lago, attraverso le ombre dense di alberi ad alto fusto, i sentieri conducono tra vasti vigneti e frutteti fino alla Selva di Tarnova a nord, la Valle dell'Isonzo a ovest e il Carso a sud. Il fiume Vipacco e il lago Vogršček offrono una piacevole frescura nelle calde giornate estive. Il viaggio invernale, invece, vi riempirà i polmoni con l’aria fresca e purificata dalla Bora.

La famiglia Leban ha deciso di aprire le porte della loro fattoria a tutti quelli che scelgono la campagna slovena per le loro vacanze. L'esperienza di Villaggi aperti la completeranno con proposte di turismo equestre e di un'azienda agricola biologica. La coppia è contenta di tali promozioni e l’integrazione della comunità locale.

Quattordici anni fa, Alan ha deciso di non cercare opportunità nel mercato del lavoro, ma di rilanciare la fattoria dei suoi nonni, Milka e Angelo. Lui e sua moglie Ozana, conosciuta dalla gente del posto come la veterinaria Ozi, offrirono per la prima volta l’equitazione e presto tutto il resto è seguito.

Un ospite che viene nei Villaggi aperti scopre da loro un allevamento autosufficiente, conosce gli animali domestici, dai maiali alle mucche, ma l'enfasi è sull'allevamento dei cavalli. Qui potete godervi cavalcate indimenticabili. Su richiesta, gli ospiti vengono istruiti sulle regole del free riding e vengono accompagnati in una gita a cavallo nei sentieri equestri circostanti. Producono anche salumi, le ottime cosiddette "šalame", salsicce secche, prosciutto e pancetta. Negli ultimi anni coltivano anche diversi tipi di cereali. I visitatori possono vedere il processo di macinazione nel mulino biologico e, oltre ad altri prodotti, acquistare anche farina da portare a casa.

La loro vita nel villaggio è bellissima, dice Alan, anche nei tempi del Coronavirus, poiché la Valle di Vipacco è ancora illuminata dal sole quasi ogni giorno. Ozi ha una clinica veterinaria per animali piccoli e grandi a Prevacina. Dice che può offrire agli ospiti, insieme ai loro figli, Enej, Tija, Ru e Kal, il loro stile di vita: ciò che la loro famiglia ama, un visitatore può provare. Certo, vogliono dedicarsi agli ospiti, quindi è giusto fissare un appuntamento con qualche giorno di anticipo.

Questa esperienza unica è a portata di un click sul portale, dove vengono presentate tutte le località dei Maxi, l'offerta di esperienze a contatto con gli abitanti e le attrazioni turistiche nelle vicinanze. La scelta del luogo di soggiorno, prenotazione di una data libera e pagamento, sono seguiti dalla consegna del codice per l'utilizzo del’alloggio prescelto.

All'arrivo nel Villaggio aperto, gli ospiti possono aspettarsi una carta di vantaggi che possono utilizzarla quando visitano attrazioni turistiche o ristoranti selezionati in tutta la Slovenia.

I dilettanti e gli amanti dell'esplorazione di bellezze della campagna possono uscire dai Villaggi aperti in escursioni con le biciclette elettriche con un raggio fino a 100 km.

Questi sono i Villaggi aperti. Glampyarding - un modo completamente nuovo di trascorrere le vacanze in campagna. Un'esperienza unica di una vita autentica nel villaggio, in un anfiteatro naturale che offre un fascino unico d’intreccio familiare e di tradizione durante tutto l'anno in combinazione con la comodità di un alloggio moderno e sostenibile.

