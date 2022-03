La località sciistica più alta della Carinzia è un paradiso per veri sciatori. Infatti, qui tutto è pensato per chi sa apprezzare dall’alba al tramonto piste lunghe e ben lavorate e non si perde nelle frivolezze e mondanità dell’après-ski (che qui non c’è). Heiligenblut (letteralmente “sangue santo” in onore a un’antica leggenda ricordata con la splendida chiesa gotica) si trova ai piedi del re dei Tauri: il Grossglockner, una piramide da 3.798 metri di rocce e ghiacci. Dove nelle altre località alpine terminano gli impianti, qui invece partono: dai 1.300 metri di altitudine del paese una cabinovia porta in quota fino ai 2.604 del monte Schareck e, incrociando nella stazione mediata il trenino in galleria che consente di passare in una vallata attigua, anche i 2.902 metri dell’Hochfleiss. Questa altezza consente anche in stagioni come queste (con alte temperature e scarsità di precipitazioni) di trovare l’innevamento adeguato (integrato anche con impianti di neve programmata d’avanguardia).



Heiligenblut dispone di duemila posti letto (su una popolazione residente di appena mille), dei quali 800 nei sei hotel presenti nel comune.Il presidente del locale ente del turismo, Erhard Trojer (proprietario del quattro stelle Panorama-Hotel Lärchenhof), snocciola con orgoglio i plus della località: “Qua le famiglie e gli sportivi trovano tutto quello che cercano: natura e libertà”. Perché non ci sono soltanto le piste da sci battute. Le arene d’alta quota sono perfette anche per il freeride su pendii raggiungibili a monte con gli impianti. Impianti, appunto: sono dodici al servizio di 55 km di piste.Oltre la neve, non c’è solo la scenografica chiesa al cospetto del Grossglockner, la cui guglia è immancabile nelle foto ricordo, ma anche la casa degli stambecchi, che svela agli ospiti la ricchezza naturale della zona, perché qui siamo nel cuore del Parco degli Alti Tauri. Ma c’è anche tutta l’estate per scoprirlo.