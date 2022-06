Air Serbia, partito il collegamento Trieste – Belgrado

Giovedì 2 giugno è atterrato al Trieste Airport, alle 19:55, il primo volo diretto Air Serbia proveniente da Belgrado. Il volo della durata di un'ora e 45 minuti è operato da ATR72 a 68 posti tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato.

Aprendo questo collegamento diretto con l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Air Serbia sarà in grado di garantire ottime coincidenze da Trieste, via Belgrado, verso altre destinazioni del proprio network come Atene, Dubrovnik, Istanbul, Larnaca, Podgorica, Skopje, Salonicco, Tirana, Tivat e, sul lungo raggio, New York.

Il primo volo è stato accolto dal tradizionale water cannon inaugurale in collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, mentre il management di Trieste Airport ha dato il suo benvenuto sottobordo all’equipaggio e alla delegazione di Air Serbia giunti a Trieste per inaugurare la rotta. In area partenze è seguita una sorpresa musicale dell’associazione Piccolo Opera Festival Fvg con il taglio della torta inaugurale.

Si tratta della riapertura di un collegamento storico per l’aeroporto operato fino al 2011 dal precedente vettore di bandiera serbo, Jat Airways, che aveva gestito la rotta Belgrado – Trieste con tre voli a settimana.

"Un segnale che sul piano strategico conferma e rilancia il ruolo baricentrico del Friuli Venezia Giulia all’interno dell’Europa centro-orientale", è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. "Quello del ripristino del volo da Trieste Airport con lo scalo di Belgrado rappresenta infatti un collegamento vitale per il rilancio dei rapporti con i Balcani, all’insegna di uno sviluppo economico che coinvolga nella fattispecie anche un paese come la Serbia, con cui la nostra regione ha avviato una serie di partnership che vanno dall’economia fino alla ricerca scientifica. È questo infatti che siamo chiamati a fare dopo l’emergenza pandemica e con una guerra non lontana dai nostri confini le cui conseguenze rischiano di pregiudicare la ripresa della produzione e dei consumi: bisogna ripartire da una politica di collaborazione e di amicizia tra i territori, consapevoli del fatto che questa parte d’Europa rappresenti una delle aree con il maggiore potenziale di crescita”.

“Siamo felici di poter inserire nel nostro piano voli il nuovo collegamento da/per Belgrado grazie alla partnership con il vettore Air Serbia", gli fa eco l'ad di Trieste Airport, Marco Consalvo. "Questo volo rappresenta un collegamento fondamentale per il Friuli Venezia Giulia perché garantisce l’offerta di nuovi numerosi collegamenti internazionali ed intercontinentali ed offre la possibilità di collegamento diretto per la numerosa comunità serba del Nordest, residente soprattutto nella città di Trieste".

Va rilevato che il volo intercetterà anche il segmento business: l’Italia è il terzo partner commerciale della Serbia e secondo Paese acquirente (dopo la Germania). Il 2021 inoltre, ha fatto registrare il record assoluto di interscambio tra i due Paesi, superando persino il precedente primato del 2018, a testimonianza della dinamicità delle relazioni con Belgrado. Ne derivano spostamenti frequenti di imprenditori della Regione, particolarmente attivi nell’area balcanica che potranno così rafforzare gli investimenti esistenti ed implementarne di nuovi.

“Dopo una pausa di 11 anni, Belgrado sarà collegata con Trieste, città con una grande comunità serba", è il commento di Bojan Aranđelović, Head of Network Planning & Scheduling di Air Serbia. "Siamo lieti di espandere così il nostro network rinforzando la nostra presenza in Italia e siamo convinti che questo nuovo volo contribuirà a migliorare la connettività e porterà al miglioramento delle attività commerciali e turistiche tra i nostri due Paesi”.

“Uno degli scopi prioritari, all’inizio del mio mandato, era l’introduzione delle linee dirette tra Belgrado e Trieste", sono le parole di Ivana Stojiljković, Console Generale della Repubblica di Serbia a Trieste. "La collaborazione e l’efficacia con la quale hanno risposto le autorità a Trieste e Belgrado, ci hanno portato al raggiungimento del nostro scopo. La nuova linea avrà importanza inestimabile per la nostra comunità serba, ugualmente sarà importante per gli imprenditori dei due Paesi. Negli ultimi due anni Belgrado e la Serbia sono diventate le destinazioni molto popolari per gli abitanti di questa Regione, mentre Trieste, che secondo tutti i parametri ha raggiunto i primi posti nella qualità e nel livello alto dello standard di vita, ma anche grazie a tutte le bellezze che offre, rappresenta una delle destinazioni più attraenti per gli studenti serbi, per gli artisti e i turisti”.