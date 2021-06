Al Castello di Strassoldo ritornano i Magici Intrecci Estivi

Arrivano i Magici Intrecci Estivi al Castello di Strassoldo di Sopra, a Cervignano del Friuli. L’evento si terrà da venerdì 25 a domenica 27 giugno.

Da 23 anni i castelli di Strassoldo ospitano dei rinomati eventi dedicati all’artigianato, all’arte e al florovivaismo di nicchia.



Dal marzo del 2020 a causa del Covid anche in questo luogo è stato necessario annullare le iniziative e studiare nuove vie per valorizzare il complesso in sicurezza, per continuare quell’indovinata fusione tra beni culturali immobili e mobili che piace tanto pubblico ed espositori.

Quest’anno però si riparte in tutta sicurezza, per immergersi nel magico mondo di Strassoldo.



La settimana del solstizio d’estate, artigiani, artisti e vivaisti d’eccellenza attenderanno i visitatori all’ombra degli alberi secolari e delle possenti colonne dell’orangerie. Vicino ad antichi pozzi ed aiuole fiorite, su un lungo percorso che si dipanerà nel parco, nel brolo e nella cancelleria del castello, tra propiziatori mazzolini di San Giovanni, colorate fioriture estive e limpide acque di



risorgiva.Si consiglia di acquistare il biglietto dell’evento online, scegliendo il giorno, al seguente link:Biglietti evento:Adulti: € 10. Bimbi 0-6 anni gratis. Ragazzi 6-12 anni: € 6.per questo per poter entrare nell’orario desiderato ed evitare assembramenti, dopo aver acquistato il biglietto su Vivaticket, occorre prenotare l’orario d’entrata al seguente link:https://book.timify.com/services?accountId=608da232ec8bd5117dea3fec&hideCloseButton=trueIniziative collaterali:Conversazione sulle rose con Giulio Baistrocchi, bravo e simpatico plant hunter (Sabato ore 18 nel Brolo)Mostra di galline ornamentali a cura dell’A.F.A. (tutti i giorni, nel brolo)Ci saranno inoltre visite guidate, per piccoli gruppi, agli interni del castello, che saranno decorati a festa. Le visite non sono comprese nel biglietto dell’evento.Biglietti visite:Adulti, con biglietto manifestazione: € 5 – Senza: € 8 / Bimbi 0-5 anni gratis /Ragazzi 6-12 anni, con biglietto manifestazione: € 3 – Senza: € 5. (tutti i giorni, ogni ora).Per prenotare seguire il seguente link:https://book.timify.com/services?accountId=608da232ec8bd5117dea3fec&hideCloseButton=trueL’evento è soggetto a un serio protocollo di sicurezza e si ricorda di indossare la mascherina.Date e orari:Venerdì 25 giugno 2021 (ore 15 – 19)Sabato 26 giugno 2021 (ore 9-19)Domenica 27 giugno 2021 (ore 9 – 19)Social networks da seguire:Facebook: Castelli di Strassoldo e Castello di strassoldo di sopraIG: castelli_di_strassoldo e castellodistrassoldodisopra