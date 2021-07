Al golf di Padriciano ultima tappa del Tasso Wines

Si conclude domani, venerdì 30 luglio, al Golf club di Trieste il circuito di 4 gare a 9 buche: “il Tasso wines” 9 holes Challenge 2021.

La gara è sponsorizzata da Paola Tacoli, golfista professionista che ha giocato nella Squadra Nazionale e che è anche produttrice di vini nell’azienda di famiglia a Bicinicco, e da Maria Chiou sommelier degustatore, con cui ha creato la nuova linea “il Tasso”.

Il circuito si è articolato in 4 gare, valide anche per l’handicap: il 18 giugno, il 2 e il 23 luglio scorsi, con finale domani pomeriggio a Padriciano. La formula di gioco è 9 buche Stableford, categoria unica, hcp 0-54. I premi sono riservati ai primi tre netti per tappa e al primo e al secondo netto sulla classifica complessiva del circuito.

Per partecipare, la tariffa a gara, comprensiva di green fee, è di 10 euro per i soci e 30 per i non soci. A conclusione una cena, aperta anche al pubblico (25 euro a persona), nella quale saranno i tre vini de “il Tasso” - lo spumante Metodo Charmat “1836”, il Friulano “Alef” e il Rosso “Omega” - ad accompagnare le portate. Per info: 040.226159 o via mail a info@golfclubtrieste.net.