Al Palagurmè, il Rapporto sul turismo enogastronomico

Resiliente, attraente e sempre più attento alla sostenibilità e all’utilizzo di prodotti bio. Ecco come si presenta, oggi, il turismo enogastronomico a livello italiano e internazionale, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel panorama del turismo globale, come uno dei trend più apprezzati e ricercati dai viaggiatori.

Il “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano” è lo studio più importante del settore e sarà proprio la sua autrice, Roberta Garibaldi - amministratore delegato di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo nonché consigliera del ministro del Turismo e docente di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo - a illustrarlo a tutti gli operatori del settore del turismo, in particolare enogastronomico, lunedì 30 alle 15 al Palagurmè di Pordenone.

L’incontro, al quale potranno partecipare in presenza una cinquantina di persone, sarà accessibile anche in modalità webinar, permetterà di delineare un quadro aggiornato per lo sviluppo di prodotti più efficaci e in linea con la domanda del mercato, nonché suggerire operazioni di marketing orientate al raggiungimento dell’obiettivo.

Realizzato in collaborazione con PromoTurismoFvg, partner nel percorso di stesura del documento, il Rapporto è un riferimento per le istituzioni e gli operatori a livello nazionale, regionale e locale e fornisce informazioni per supportare le decisioni inerenti alla politica turistica e sviluppare proposte in grado di soddisfare le esigenze del turista contemporaneo.

Per prendere parte al corso è necessaria l’iscrizione: chi volesse partecipare in presenza si può iscrivere qui o inviare una mail all’indirizzo enogastronomia@promoturismo.fvg.it, mentre a questo link si può accedere al webinar.