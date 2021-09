Al via 'Gorizia Memory Experience'

“Nell’ambito della Capitale della Cultura Europea con Nova Gorica, da diverso tempo abbiamo stretto una preziosa e proficua collaborazione con PromoTurismoFvg. Il mondo giungerà in visita nei nostri territori e abbiamo la necessità di promuovervi e presentarci in maniera impeccabile” questo il commento di Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura e allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia.

“L’Ente regionale di promozione turistica - continua Oreti - ha tutti gli strumenti per promuoverci al meglio e noi stiamo collaborando fattivamente con loro, come avvenuto recentemente con Lonely Planet e il progetto ‘48 ore… a Gorizia’. Anzi ne approfitto per rivolgere un sentito ringraziamento a tutto lo staff di PromoTurismoFvg che sta valorizzando al meglio i nostri punti di forza. A tal riguardo è appena partito e sta riscuotendo già tanta curiosità da parta dei turisti il nuovo format ‘Gorizia Memory Experience’. Si tratta di un progetto di animazione territoriale. E’ stato testato dal team cultura di PromoTurismoFvg e ritenuto uno strumento interessante per offrire una proposta alternativa che arricchisse l'offerta culturale e turistica di Gorizia. In collaborazione con l’Associazione 4704, ha acquisito i diritti d’uso del progetto per attuare un’area test”.

“Gorizia Memory Experience è molto più di una visita guidata, è una performance itinerante, un tour che conduce dentro la storia e la memoria della città, terra di confine e intreccio di identità diverse. Per scoprire o riscoprire i luoghi, per entrare in relazione con l’ambiente, per riflettere sul rapporto tra comunità e territorio”, prosegue Oreti.

“La Memory Experience porta lo spettatore ad attraversare le vie della città, accompagnandolo con una narrazione poetica e coinvolgente in cui spesso sono i protagonisti del vissuto a raccontare la loro storia, che intreccia quella universale della città. Un progetto ibrido tra arte partecipativa, performance urbana e video-arte, fruibile individualmente attraverso un tablet e cuffie audio che si possono noleggiare all’infopoint PromoTurismoFvg di corso Italia. Chi ha acquistato il tour ha rilasciato feedback molto positivi, l’impatto emozionale con la storia della città è risultato molto forte e coinvolgente”.

“Tutti coloro che volessero scoprire la città con questa innovativa visita guidata possono rivolgersi all’info point di PromoturismoFvg di Gorizia”, conclude Oreti.