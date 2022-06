Al via i collegamenti bus Pordenone-Lignano

Con la fine della scuola e l’inizio del periodo estivo, da lunedì 13 giugno saranno attivati i collegamenti feriali (e festivi) in pullman tra Pordenone, Azzano X, Chions, Sacile, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento e Lignano. Nell’immagine che trovate nella gallery tutti gli orari di andata e ritorno.

Le corse saranno effettuate quasi esclusivamente con autobus a due piani, dotati di norma di portabici posteriore da tre biciclette (il “posto” bicicletta è previsto previa prenotazione con almeno 48 ore di anticipo, indicando il punto di imbarco e la destinazione, all’indirizzo prenotazioni@atap.pn.it); il carico e lo scarico delle bici potrà avvenire solamente nelle fermate di Pordenone autostazione, San Vito al Tagliamento FS e Lignano autostazione.

Sono sempre esclusi dal trasporto sugli autobus del servizio extraurbano di Tpl Fvg i tricicli, i tandem, le cargo bike, le biciclette reclinate e altri mezzi assimilabili il cui ingombro e la cui forma non consentano la sicurezza del viaggio, e le biciclette il cui manubrio abbia una larghezza superiore ai 50 centimetri, salvo che sia pieghevole e piegato.

Emettitrice automatica a bordo per l’acquisto dei biglietti con monete da 2 euro, 1 euro, 50 cent, 20 cent e 10 cent (l’emettitrice non dà resto); prese Usb per i passeggeri.

Per ulteriori informazioni, si consulti la sezione “Il viaggio” del sito o si contatti il numero verde 800.052.040 (040/9712343 da rete mobile).

Maggiori informazioni sul sito www.tplfvg.it