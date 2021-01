Al via i lavori per la ciclabile Venzone-Coccau

Sono iniziati i lavori per la ciclovia che da Venzone arriverà fino a Coccau.

"Questa opera fortemente sostenuta da me e da tutta l’amministrazione Fedriga – commenta soddisfatto il vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini – sarà un nostro fiore all’occhiello e diventerà un volano economico turistico importante per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il tratto Moggio Udinese Venzone – commenta Mazzolini - si parla della viabilità ciclabile del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E – I Lotto, lavori di realizzazione del 1° Stralcio tratto Venzone Portis Vecchia Carnia. Verranno realizzate opere di difesa idrogeologica nel tratto da Stazione Carnia al Rio Barbaro in Comune di Venzone".

L’importo dei lavori è pari 750.000 euro. I lavori, pronti per partire ed in fase di contrattualizzazione, consistono nella realizzazione di nuove opere a protezione del tratto di pista ciclabile in oggetto: in particolare saranno realizzati nuovi muri, e sistemati quelli esistenti ed ammalorati, installate nuove reti paramassi assieme ad altre piccole opere di sistemazione che renderanno più bello e sicuro questo tratto di pista ciclabile – continua soddisfatto il vicepresidente Mazzolini -".

"Per il tratto Moggio Udinese Coccau, da pochi giorni Friuli Venezia Giulia Strade ha formalmente “consegnato” i lavori urgenti di messa in sicurezza della ciclovia “Alpe Adria” I lavori, dal costo di circa un milione di euro, consistono in interventi puntuali da eseguirsi in corrispondenza delle numerose opere d’arte e viadotti attualmente protetti solamente dal vecchio parapetto ferroviario non più adeguato alle mutate esigenze sia funzionali che normative dell’attuale destinazione a pista ciclabile. Su questo tratto di ciclovia di circa 50 chilometri che attraversa i comuni di Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto e Tarvisio saranno dunque sostituiti tutti i parapetti ammalorati e non più a norma e ne saranno installati di nuovi in acciaio Cor-ten di altezza 1,50 cm dove necessario. L’individuazione di questi punti, definiti “codici rossi”, è stata fatta durante i numerosi rilievi e sopralluoghi in fase di progettazione in considerazione della loro priorità. I lavori saranno sicuramente terminati, salvo imprevisti, entro la prossima stagione estiva. “Un intervento importantissimo – conclude il Vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini – che ho sempre sostenuto perché infrastrutture belle, sicure e moderne sono la base per la promozione turistica del nostro territorio ed in particolare quello montano. La ciclovia Alpe Adria è un asse fondamentale per il turismo della nostra regione e finalmente iniziamo ad intervenire per renderla più sicura e anche bella”.