Al via la linea Bicibus Maniago - Gemona

L’offerta dei servizi estivi di Tpl Fvg si arricchisce con l’attivazione della linea Bicibus Maniago - Gemona, un viaggio alla scoperta della pedemontana che collega la città dei coltelli alla cittadina simbolo della rinascita della regione dopo il terremoto del 1976.

Il servizio svolto con il carrello portabici si effettua tutti i giorni con i seguenti orari: partenze da Maniago autostazione: ore 07.34 e ore 14.56; partenze da Gemona autostazione: ore 9.31 e ore 16.52, con fermate intermedie Meduno, Travesio, Pinzano al Tagliamento, San Daniele del Friuli, Rivoli e Osoppo.

Il biglietto di corsa singola per l’intera tratta costa 6,05 euro ed è acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati o a bordo con un piccolo sovraprezzo. Il trasporto delle biciclette è limitato ad un massimo di 20.

BiciBus è il servizio dedicato a cicloturisti e sportivi per spostarsi sul territorio regionale con la propria bicicletta a bordo di autobus extraurbani muniti di carrello per il trasporto bici. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, è una regione bike-friendly con numerosi itinerari ciclabili ideali per tutti i gradi di allenamento, per famiglie e per sportivi: dalle pedalate slow attraverso borghi e vigneti alla sfida delle salite di montagna del Giro d’Italia, dai percorsi ilinkn mountain bike in mezzo alla natura fino ai 175 km della Ciclovia Alpe Adria, uno degli itinerari più premiati d’Europa che attraversa la regione da Tarvisio a Grado e la Ciclovia AdriaBike, che collega Ravenna a Porto Rose, passando per Lignano e Marano.

