Al via la manutenzione della storica Scala Pipan

La Commissione Giulio Carnica sentieri e rifugi del Cai Friuli Venezia Giulia informa che lunedì 13 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria ai tratti attrezzati – via ferrata e Scala Pipan – della via normale allo Jôf di Montasio. Gli interventi, meteo permettendo, si dovrebbero concludere entro il 15 luglio.

Situata in una zona molto frequentata delle Alpi Giulie, sopra i pascoli degli Altipiani del Montasio, la storica Scala Pipan permette un'agevole salita alla via normale sul versante meridionale dello Jôf di Montasio (2.753 metri). La struttura da anni necessitava di un importante ammodernamento con l'adeguamento alle attuali norme di sicurezza; i lavori programmati prevedono la sostituzione integrale dei tratti attrezzati presenti, con operazioni di disgaggio e messa in sicurezza della parete.

Durante i lavori, con apposita ordinanza del Comune di Chiusaforte, sarà vietato il transito a tutti gli escursionisti, con qualsiasi mezzo, in salita e in discesa, sul tratto di sentiero dalla Forca dei Disteis alla cima dello Jôf di Montasio, compreso il sentiero attrezzato Leva (quest'ultimo comunque inagibile).