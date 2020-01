Al via le aperture notturne della pista Di Prampero a Tarvisio

Nel comprensorio sciistico di Tarvisio aprono da oggi, venerdì 3 gennaio, la pista B, che collega la parte alta del Florianca con le piste di valle, e la Di Prampero anche per lo sci in notturna. La pista sarà aperte ogni martedì e venerdì dalle 20.00 alle 23.00 (ultima discesa da monte alle 22.45) fino a venerdì 6 marzo 2020 compreso.

Qui le piste già aperte.

Per l’aggiornamento in tempo reale sull’apertura delle piste consultare il sito www.promotur.org nella sezione Infoneve.