Albastar si aggiudica la rotta Trieste - Trapani

Albastar, compagnia aerea spagnola dal cuore italiano, inizierà le operazioni di volo che collegheranno l’aeroporto di Trieste con Trapani, con due frequenze settimanali a partire dal 28 marzo.

I voli saranno operati da aeromobili Boeing B737-800NG, da 189 posti in classe unica, ogni lunedì e giovedì (dal 28 marzo al 27 ottobre): Volo AP421 partenza da Trapani 7:30 – arrivo a Trieste 9:10; Volo AP422 partenza da Trieste 10 – arrivo a Trapani 11:40.

Tariffa da Trapani a tratta euro 66.08 tutto incluso, tariffa da Trieste a tratta euro 76.28 tutto incluso.

“Siamo lieti di iniziare la nostra attività di linea dall’aeroporto di Trieste, da dove finora abbiamo operato solo collegamenti charter, completando così il progetto della compagnia aerea di operare tutte le rotte previste dal Bando di Continuità Territoriale, che onoriamo già verso altre destinazioni dal mese di dicembre 2020. Il collegamento bisettimanale, non solo rappresenta una valida opportunità per i residenti in Sicilia che potranno usufruire di tratte agevolate, ma offrirà all’utenza un’importante opportunità per raggiungere due destinazioni di spiccato interesse turistico, tramite voli diretti, confortevoli, caratterizzati da un’accoglienza a bordo professionale e attenta alle esigenze dei passeggeri”, ha commentato Giancarlo Celani, ceo di Albastar.

“Trapani è una destinazione storica per Trieste Airport, con una media di quasi 40.000 passeggeri l’anno nel periodo 2010-2017. Siamo lieti di riaccoglierla nel nostro network con un operativo adatto sia ai passeggeri leisure che a quelli business; siamo particolarmente felici che ad operarla sia Albastar, vettore dinamico e attento al servizio, con cui Trieste Airport ha un rapporto che si è consolidato negli ultimi mesi; ci auguriamo che progressivamente possa sviluppare ulteriormente il proprio network dal nostro aeroporto”, ha commentato Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport.