Alessandro Vanotti e Luca Bianchini sulle strade friulane

Non sicuramente la stagione più prettamente ciclistica (almeno non alle nostre latitudini), ma era il gran finale della kermesse delle Quattro Stagioni, l'evento organizzato da Fvg Bike Emotion. E anche l’inverno è stato una grande festa.

“Il format è stato leggermente modificato in funzione appunto del clima differente” spiegano i curatori dell'iniziativa “Sabato ci siamo allenati indoor con i rulli smart MagneticDays e due coach degni di nota, l’ormai 'nostro' Alessandro Vanotti e Luca Bianchini, che avevamo già conosciuto in occasione dell’appuntamento primaverile per una presentazione del prodotto e che, stavolta, si è preso in carico delle classi di grintosi ciclisti”.

“Domenica, la consueta pedalata per le strade del Friuli, con l’entroterra carsico e lo sconfinamento nella vicina Slovenia per ammirare l’incantevole paesaggio verde della tenuta sorta secoli fa appositamente per allevare i nobili esemplari di cavalli pregiati alle corti europee, nonché patrimonio dell’Unesco, i cavalli bianchi lipizzani appunto. A corollario della parte tipicamente ciclistica, tanti momenti di socialità, risate e peccati di gola. Sabato sera al Befed di Fiumicello e domenica, post pedalata, un’ottima pizza gourmet al Pellegrino di Gradisca d’Isonzo”.

“Archiviamo le Quattro Stagioni ed è doveroso un momento di ringraziamenti. Grazie a Gianni della palestra Bodyguard di Villesse, ciclista come noi, che ci ha messo a disposizione sale e spogliatoi per l’indoor, nonché dedicato il suo tempo. Grazie a Luca di MagneticDays per la bella esperienza indoor, diversa e apprezzata. Grazie a tutte le attività che hanno contribuito alla realizzazione del 'pacco-gara' (Santini per la parte tecnica, la Farmacia Rampino di San Canzian d’Isonzo per integrazione e creme, Befed e gruppo Sirio per simpatici gadget). Grazie a Banca Ter, main sponsor dell’iniziativa e, ultimo, ma non ultimo, il ringraziamento ad Alessandro Vanotti, con il quale in quest’ultimo anno ho condiviso pedalate, viaggi, cene e stagioni”.

“Non mancano idee e progetti per il 2023. Perché, pedalando e ospitando ciclisti di fuori regione, ascoltando i feedback, tutto porta a una unica conclusione, anzi due: che il Fvg è una regione assolutamente votata al cicloturismo, per territorio, strade, traffico, percorsi, e che deve ancora capirlo veramente! A tal proposito, non si può non spendere una parola per Enzo Cainero: lo sport italiano, il mondo del ciclismo e, soprattutto, il Friuli Venezia Giulia nella sua totalità, piangono la sua morte. Un uomo innamorato della sua terra e che tanto ha dato per la sua terra. Nel nostro piccolo, Fvg Bike Emotion vuole portare avanti il suo esempio”, conclude la nota.