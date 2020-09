Alitalia, decollato il primo Ronchi-Roma

E’ decollato regolarmente questa mattina, alle 6.55, il primo volo dopo il lockdown da Ronchi a Roma. Riparte, quindi, il collegamento da e per la Capitale che, per il mese di settembre, avrà una sola tratta giornaliera con partenza alle 6.55 dal Trieste Airport e rientro alle 21.50 da Fiumicino.

La frequenza aumenterà a partire dall'1 ottobre, con due voli da Trieste (alle 6.55 e alle 15.25) e due da Roma (alle 13.30 e alle 21.50). Il ripristino completo dei collegamenti è previsto con l'orario invernale, a partire dal 25 ottobre, quando i voli saranno quattro in partenza da Trieste (alle 7, 11.10, 15.25 e 19.25) e altrettanti da Roma (alle 9.20, 13.30, 17.30 e 21.35).

Alitalia ha previsto, alla luce delle disposizioni anti-Covid, che tutti gli aeromobili siano sanificati ogni giorno e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l'aria a bordo sarà rinnovata ogni tre minuti, oltre a essere pura al 99,7%, come in una sala sterile. I passeggeri, prima dell’imbarco, dovranno compilare un modulo di autocertificazione e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina dal loro ingresso in aeroporto e per tutta la durata del volo. Sopra le quattro ore, è indicato un cambio di presidio.