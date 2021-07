All'Ecomuseo Lis Aganis la bandiera verde di Legambiente

Il 13 luglio scoso, l’Ecomuseo Lis Aganis, Dolomiti Friulane è stato insignito del vessillo di Legambiente sulla sostenibilità nell’arco alpino: la Bandiera Verde 2021.

Nella comunicazione, firmata dalla Responsabile nazionali Alpi Legambiente Vanda Bonardo Alpi e dal Presidente Sandro Cargnelutti, Legambiente FVG si è congratulato per il risultato raggiunto, augurandosi che sia di forte stimolo per lo sviluppo di altre pratiche innovative ed esperienze di qualità ambientale e culturale dei territori.

La Presidente dell’Ecomuseo, Rita Bressa, nel ringraziare “Legambiente per il riconoscimento che premia anni di attività ed iniziative sul territorio", si dice onorata e orgogliosa per aver ricevuto la Bandiera Verde. Il premio è stato conferito per il progetto PASSIparole, ciclo di passeggiate esperienziali di incontro con protagonisti dei luoghi e racconti di questo territorio, finanziate con il contributo della Regione FVG, Promoturismo, Fondazione Friuli e Friulovest Banca. Queste iniziative - spiega Legambiente nel comunicato stampa - rafforzano le comunità e promuovono il turismo dolce ed esperienziale, attraverso un’originale modalità d’esplorazione del territorio.



“Il merito è di tutti i nostri soci – continua la Presidente – che in sinergia con lo staff dell’Associazione hanno saputo realizzare un progetto coinvolgente e attrattivo che non è solo un camminare lento ma anche un incontro con le nostre stupende Comunità”.Le passeggiate, 100 in programma per il 2021, hanno avuto, ad oggi, una grande partecipazione di pubblico e di consensi. A giorni sarà pronto il calendario di agosto/dicembre reperibile sul sitoe sulla pagina facebook dell’Ecomuseo.