All'editore Giuseppe Tabacco il 'Pelmo d'oro'

La Casa Editrice Tabacco esprime viva soddisfazione per l’annuncio dell’assegnazione del Premio Speciale della Provincia di Belluno “Pelmo d’Oro 2021” a Giuseppe Tabacco, fondatore e titolare delle Edizioni Tabacco.



“Imprenditore friulano, con le sue carte ricche di particolari” si legge nella motivazione del premio, “ha permesso agli amanti della montagna prima di immaginare i luoghi da visitare e poi di percorrerne i sentieri nella totale consapevolezza delle caratteristiche e delle difficoltà che avrebbero incontrato. Per la loro qualità e precisioni le carte Tabacco sono utilizzate dal CNSAS del Veneto per le operazioni di ricerca e soccorso”.



Gli altri premiati sono l’altoatesino Christoph Hainz per l’alpinismo in attività, l’agordino Eugenio Bien per la carriera alpinistica, il bellunese Giuliano Dal Mas per la cultura alpina e la sezione Cai di Mestre per la gestione del rifugio Galassi con il Premio Speciale Dolomiti UNESCO.



Il Premio "PELMO D'ORO" ha come finalità il riconoscimento dei particolari meriti acquisiti nell'ambito dell'alpinismo e della solidarietà alpina, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse montane, della conoscenza e promozione della cultura, della storia, e delle tradizioni delle comunità delle Dolomiti Bellunesi. La manifestazione, in collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO, gode del patrocinio della Regione del Veneto, del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dell'Unione Montana Feltrina. La Casa Editrice Tabacco nasce nel 1964 a opera dell'attuale amministratore unico Giuseppe Tabacco (nato a San Daniele del Friuli il 21 luglio 1941), che rielabora e dà forma ad un progetto creato dal padre presentandosi sul mercato con una carta panoramica, sotto forma di bozzetto, che comprende tutte le Dolomiti. Nello stesso anno, assieme alla moglie Loretta Specogna, realizza una carta dei sentieri e rifugi in scala 1:50.000 ricca di particolari, per l'epoca estremamente innovativa: è il foglio n.1 del Cadore – Cortina d'Ampezzo e della sua splendida conca. Ne seguiranno altri delle Dolomiti Occidentali. Nel 1969, con la partecipazione dell'Ente Provinciale del Turismo di Belluno, la collaborazione di M. Brovelli e delle sezioni del CAI viene realizzato il foglio n. 4 "Pale di S. Martino – Dolomiti Agordine e di Zoldo – la Schiara e le Vette Feltrine". Per la loro qualità e precisioni le carte Tabacco sono utilizzate dal CNSAS del Veneto per le operazioni di ricerca e soccorso”.“La Casa Editrice Tabacco nasce nel 1964 a opera dell’attuale amministratore unico Giuseppe Tabacco (nato a San Daniele del Friuli il 21 luglio 1941), che rielabora e dà forma ad un progetto creato dal padre presentandosi sul mercato con una carta panoramica, sotto forma di bozzetto, che comprende tutte le Dolomiti. Nello stesso anno, assieme alla moglie Loretta Specogna, realizza una carta dei sentieri e rifugi in scala 1:50.000 ricca di particolari, per l’epoca estremamente innovativa: è il foglio n.1 del Cadore – Cortina d’Ampezzo e della sua splendida conca. Ne seguiranno altri delle Dolomiti Occidentali. Nel 1969, con la partecipazione dell’Ente Provinciale del Turismo di Belluno, la collaborazione di M. Brovelli e delle sezioni del CAI viene realizzato il foglio n. 4 “Pale di S. Martino – Dolomiti Agordine e di Zoldo – la Schiara e le Vette Feltrine”. Sarà la prima carta in scala 1:50.000 a comprendere questo territorio riportando anche in modo dettagliato e preciso i nuovi percorsi delle Alte Vie n. 1 e n. 2 delle Dolomiti.Il signor Tabacco conosce bene il Cadore avendoci abitato nel dopoguerra, provenendo da San Daniele del Friuli, suo paese natale. Sono gli anni dello sviluppo economico e turistico e il Bellunese, con i suoi gruppi dolomitici, diventa una meta riconosciuta e ambita in tutto il mondo. In quegli anni la serie delle carte in scala 1:50.000 cresce fino a coprire gran parte del nord-est delle Alpi. Sono gli anni in cui tutti i disegni vengono fatti a mano, con i pennini e la china, con i fogli con uno strato di cera per poter fare le maschere necessarie nelle fasi di stampa, incollando con il biadesivo ognuno delle migliaia di nomi presenti su una mappa.Il mercato risponde in maniera entusiastica a questi prodotti, ma il signor Tabacco crede che si possa fare ancora meglio. Così nel 1982 inizia la produzione della carta topografica per escursionisti in scala 1:25.000 derivata dalle tavolette dell’Istituto Geografico Militare. Il numero 01 di questa serie identifica il territorio di Sappada – Santo Stefano e Forni Avoltri.Dice il signor Tabacco: “Sono riuscito a convincere i vertici dell’IGM a vendermi i diritti di riproduzione delle loro basi cartografiche facendo leva sul patriottismo perché in quegli anni le carte escursionistiche che si stavano diffondendo erano quelle degli editori tedeschi e riportavano la gran parte della toponomastica in lingua tedesca.”Così la serie di carte in scala 1:25.000 diviene ben presto il punto di forza della produzione aziendale, ma pian piano si inizia a percepire il lato negativo della toponomastica militare troppo italianizzata. Si comincia così una revisione totale, zona per zona, a cominciare dalle zone ladine di Ampezzo, della Badia, di Livinallongo, di Gardena e di Fassa fino ad arrivare alle aree del Friuli e della Slovenia. Un immenso lavoro al quale hanno contribuito esperti di ciascuna area linguistica creando in questo modo una documentazione unica nel suo genere di toponomastica locale su cartografia in scala 1:25.000.Nel 1994 la Deutsche Alpenverein, il Club Alpino tedesco, chiede alla TABACCO di realizzare la mappa delle Vedrette di Ries. Era il riconoscimento del livello qualitativo raggiunto, l’apertura delle vendite sul mercato di lingua tedesca, il riconoscimento del marchio a livello internazionale.Nel corso degli anni l’Azienda ha prodotto anche cartografia stradale, diversa da tutte le altre del settore perché arricchita con l’orografia del terreno, carte geologiche per Università e Enti Regionali e altri prodotti personalizzati per i committenti, quali per esempio tutti i Parchi della Regione del Veneto, quelli dell’Alto Adige, del Trentino e del Friuli. Per l’Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è’ stata realizzata la mappa escursionistica in scala 1:25.000.Altre collaborazioni con la Fondazione Dolomiti UNESCO e l’Associazione Colline del Prosecco – Patrimonio UNESCO. Nel 2008 per la Provincia di Belluno e la Diocesi di Belluno – Feltre, con la partecipazione del CAI, è stata realizzata una bellissima carta escursionistica, in scala 1:75.000, che riproduce tutta la Provincia di Belluno e mette in evidenza il percorso storico-religioso del “Cammino delle Dolomiti (Sinodo)” .Negli anni il marchio TABACCO diventa sinonimo di qualità e precisione, in Italia e all’estero, tanto che nel 2009 il signor Tabacco stipula con il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano un accordo per utilizzare la cartografia in scala 1:25.000 in tutti i servizi di soccorso della Provincia, a partire dalla Protezione Civile, comprendendo poi il Bergrettung, il CNSAS, la Croce Bianca, la Croce Rossa, il Dipartimento Provinciale di Parchi e Foreste, i Vigili del Fuoco ecc.Attualmente anche il 118, il 112 e la Protezione Civile del Friuli V.G. utilizzano sui propri sistemi informatici la cartografia TABACCO. Dal gennaio 2021 anche il CNSAS del Veneto utilizza questa cartografia per le operazioni di ricerca e soccorso su Alpi e Prealpi venete.Ovviamente negli anni i sistemi produttivi sono cambiati, ma mai a discapito della qualità e della bellezza e leggibilità della mappa anzi, possibilmente, facendo ancora meglio soprattutto in termini di precisione.Oggi la cartografia è tutta racchiusa in un enorme database, probabilmente unico nel suo genere in Italia, per la cartografia topografica in scala 1:25.000.Con l’avvento degli smartphones il mercato ha una svolta decisa e gli escursionisti diventano più esigenti. Così la TABACCO si affaccia al mondo del digitale con una propria applicazione che valorizza ulteriormente la bellezza e la precisione delle proprie mappe. Anche questa innovazione non viene vista come un punto di arrivo, ma come ulteriore aggiornamento tecnologico.Contrariamente a ciò che molti presagivano, l’avvento del digitale non ha soppiantato la ricerca del prodotto stampato perché solo questo riesce a restituire, con un colpo d’occhio, la struttura, la ricchezza e la bellezza di ogni territorio e mai come in questi anni, Enti e Associazioni che hanno a cuore il proprio territorio, scelgono Casa Editrice Tabacco per comporre delle mappe per la promozione del proprio ambito territoriale.Come ama ripetere il signor Tabacco: “Più la cartografia ti dà la capacità di immaginare un luogo, più vale!”."