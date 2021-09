Alla scoperta de 'Le Cave di Aurisina e la Costiera'

Per Piacevolmente Carso”, domenica 26 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone un’escursione dalle 9.30 alle 12.30 a “Le cave di Aurisina e la costiera”. Passando attraverso l’area delle cave di marmo, si raggiungerà la vedetta Tiziana Weiss, affacciata sul mare. Da lì si percorrerà un sentiero panoramico tra la vegetazione mediterranea e la pineta, per tornare poi in paese.



Con la naturalista Barbara Bassi, e letture a tema commentate dal giornalista Maurizio Bekar. Uscita di 5,5 km, pianeggiante, su sentieri sassosi.

Ritrovo alle 9.10 al Municipio di Duino Aurisina (raggiungibile da Trieste con il bus 44).



Seguirà la possibilità di pasti presso i ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Costo 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. Prenotazioni alla mail curiosidinatura@gmail.com o al 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



“Piacevolmente Carso” ha il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, il patrocinio di PromoTurismoFVG, AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.