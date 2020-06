Alla scoperta dei dintorni del Parco delle Prealpi Giulie

Inaugurato nel 1999, il Museo dell’Arrotino a Stolvizza di Resia, nella suggestiva Val Resia, conosciuta anche come la Valle dei fiori, conserva le tracce di un mestiere tradizionale in Val Resia che si è tramandato di padre in figlio dalla fine del ‘700 ai giorni nostri. Il polo espositivo è stato creato e tutt’ora gestito dall’associazione culturale C.A.M.A. (Comitato Associativo Monumento all’Arrotino) che unisce gli arrotini della Val Resia.

Aperto tutto l’anno il Museo dell’Arrotino, in questo periodo ha dovuto predisporre diversi accorgimenti perché le visite avvengano in sicurezza, ma l’accoglienza e il sorriso, anche se coperto dalla mascherina saranno sempre il nostro motto. Per evitare assembramenti di persone nelle sale espositive e garantire la tracciabilità, in questo periodo particolare è necessario effettuare la prenotazione. Ad attendere gli ospiti e guidarli nell’affascinante percorso storico ci sarà un accompagnatore del museo che sarà lieto di raccontare oltre alla storia di questo mestiere anche aneddoti e chicche del borgo.

La visita al museo ben si concilia con un’escursione naturalistica nei dintorni dell’abitato di Stolvizza ai piedi del Monte Canin, nel cuore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Dall’abitato partono diversi percorsi naturalistici di varie difficoltà tutti ben segnalati che vi porteranno a trascorrere una giornata immersi nella natura. Le prenotazioni devono effettuarsi presso la segreteria del Museo inviando una e-mail a: info@arrotinivalresia.it.

Orari di visita per la prenotazione: dal mercoledì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tutte le visite verranno effettuate con l’accompagnatore museale. Tempo di visita 20 minuti.