Alla scoperta dei segreti del Tagliamento

Il Tagliamento scorre per 178 chilometri dalle Alpi Carniche al Mare Adriatico ed è il fiume più lungo del Friuli Venezia Giulia. Nasce da una piccola sorgente vicino al passo della Mauria e per l’elevata qualità idromorfologica e l’unicità del suo ecosistema fluviale è definito “il re dei fiumi alpini”. È un corridoio ecologico che raccorda la regione alpina con il litorale friulano e veneto.



Il Comitato Scientifico della Società Alpina Friulana ha raccolto la preziosa collaborazione delle sezioni CAI rivierasche (San Vito al Tagliamento, Codroipo, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Gemona del Friuli, Tolmezzo e Forni di Sopra) per promuovere un percorso di conoscenza, studio e sensibilizzazione intorno al fiume.



Il progetto “I segreti del Tagliamento”, partito ad aprile, proseguirà fino a ottobre con conferenze ed escursioni naturalistico-culturali, guidate dagli esperti di ciascuna sezione nelle aree di loro competenza. I partecipanti scoprirannop così le caratteristiche del paesaggio, la storia naturale che lo ha formato e plasmato, le trasformazioni prodotte dall’uomo, le storie e le leggende che hanno intessuto le sue acque. Ci racconteranno del rapporto esistente tra gli elementi naturali e umani, che rendono il fiume un ambiente dinamico, vivo e vitale, in continua evoluzione.



Partecipano al progetto in qualità di esperti lo storico Angelo Floramo, i geologi Corrado Venturini (Università di Bologna), Alessandro Fontana (Università di Padova), Furio Finocchiaro (Università di Trieste), Maurizio Tondolo direttore dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Fulvio Genero direttore scientifico della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino assieme alla cooperativa Pavees, Giuseppe Muscio direttore del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine. A tutti siamo riconoscenti per aver condiviso competenze ed esperienze e per la dedizione a questo progetto.La conferenza introduttiva si è svolta il 1 aprile scorso nell’ambito dell’Iniziativa “I Giovedì dell’Alpina” ed Angelo Floramo ha saputo sapientemente guidarci in un percorso storico e antropologico lungo il corso del Tagliamento tra mondo antico e mondo moderno. L’interessante conferenza è stata arricchita dalla presenza di Gian Piero Deotto che ci ha descritto e mostrato le straordinarie immagini del suo libro “Il Tagliamento dalle sorgenti alla foce”. A questo link è possibile rivedere la registrazione della conferenza.Ora il progetto si trasferisce sul campo e dal 16 maggio iniziano le escursioni che andremo a realizzare con l’aiuto delle sezioni CAI rivierasche.