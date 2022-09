Alla scoperta dei segreti di Sauris

Domenica 18 settembre, la Saf organizza un piacevole e interessante viaggio alla scoperta dei luoghi segreti nella conca di Sauris. Prima si andrà alla ricerca del ghiaccio sepolto in un rock glacier a Casera Razzo, poi ci si potrà far sedurre dalla bellezza del laghetto Mediana che in pochi conoscono.

Appuntamento a Sauris di Sopra alle 8.45 (nel parcheggio dove inizia la strada verso Razzo, poco dopo la birreria); con le auto si proseguirà verso Sella Razzo. Lungo la strada, breve sosta sul ponte del torrente Felempechle (poco prima del confine con il Veneto), per visionare un geosito particolarmente importante: un affioramento della formazione del Bellerophon (252 milioni di anni fa) e la soprastante formazione del Werfen. Si proseguirà poi in auto fino alla malga Razzo, da dove inizierà l'escursione a piedi in direzione di Casera Mediana.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI