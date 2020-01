Alla scoperta del Fvg in barca a vela

È stato lanciato sette giorni fa sul canale FvgLive di YouTube ottenendo 2.500 visualizzazioni in tre giorni, il nuovo video promozionale “Sailing in Friuli Venzia Giulia” realizzato da PromoTurismoFvg in collaborazione con Base2 Video Factory sull’offerta turistica del prodotto nautico della regione che conta ben 25 marina, numerosi circoli velici e punti di ormeggio per un totale di quasi 15 mila posti barca.

Il video, presentato in anteprima in occasione della giornata di apertura della fiera nautica Boot 2020 di Düsseldorf (18 gennaio) nello stand regionale, racconta il ricordo di una vacanza estiva in barca lungo i 130 chilometri di costa del Friuli Venezia Giulia. Attraverso gli occhi della famiglia protagonista del filmato, lo spettatore sperimenta l’emozione di un viaggio alla scoperta del suggestivo panorama del Golfo di Trieste, delle spiagge dorate di Lignano Sabbiadoro e Grado, dei ristoranti con approdo dove poter cenare accompagnati dal suono delle onde, delle Spa con vista mare e delle numerose piscine presenti nelle varie strutture. A completare l’offerta sono gli eccellenti servizi di assistenza forniti dai marina, marina resort e dry marina presenti lungo tutta la costa.

Le riprese hanno coinvolto cinque marina rappresentativi della molteplicità dell’offerta nautica e sono state realizzate sia con un drone sia a terra sotto la cura e la progettualità del regista Simone Vrech di Base2 Video Factory.

La realizzazione del video “Sailing in Friuli Venezia Giulia”, assieme alla partecipazione a fiere di settore e ad altre azioni mirate, è inserita all’interno del piano strategico messo in atto da PromoturismoFvg in sinergia con gli operatori del territorio e la rete Fvg Marinas per la promozione del segmento nautico. Il prodotto gioca, infatti, un ruolo fondamentale per lo sviluppo turistico del territorio, sia in chiave di “motivazione di viaggio” sia come esperienza collaterale per chi è già in vacanza in regione.

Nelle riprese del video trovano spazio, oltre che i servizi esclusivi offerti dai marina e dedicati ai diportisti, anche le numerose opportunità per vivere e scoprire le bellezze della costa che arricchiscono e integrano l’esperienza della vacanza in barca.