Alla scoperta del Giappone con la mostra Nihon Fūzokue

Conferenze sulla cucina e i giardini giapponesi, laboratori di “shōdo”, l’arte della calligrafia giapponese, letture di favole per i bambini, workshop di manga a cura dell’Accademia del fumetto di Trieste, incontri dedicati agli autori giapponesi di inizio Novecento, senza dimenticare il concerto “Ongaku, musica dal Giappone”, domenica 19 giugno al Teatro Bratuž.

Questo il ricco calendario di eventi collegato alla mostra di Palazzo Coronini Cronberg “Nihon Fūzokue. Mode e luoghi nelle immagini del Giappone Edo-Meiji”, pensati per approfondire le peculiarità della cultura giapponese da ogni punto di vista, sia per chi ne è già appassionato sia per chi desidera saperne di più. Iniziative realizzate in collaborazione con l’associazione YKIAT di Trieste, che prenderanno il via mercoledì 18 alle 20 con una serata all’insegna della gastronomia.

A ospitare l’iniziativa sarà il ristorante Il vostro Eden di viale XX Settembre a Gorizia, con una presentazione del cibo tipico delle “izakaya”, locali molto diffusi in tutto il Giappone. I racconti e le note culturali proposte da Giovanna Coen di YKIAT contribuiranno a far vivere il caratteristico clima di spensieratezza di questi locali, molto frequentati dai giapponesi soprattutto al termine della giornata lavorativa. Attraverso i piatti appositamente studiati dallo chef Adriano Maniacco e presentati da Lara Starz si potrà poi assaporare il “gusto del Giappone” nella sua affascinante complessità. La cena costerà 25 euro. Per chi lo desidera l’evento sarà preceduto alle 18.30 da una visita guidata alla mostra, al costo ridotto di sei euro. Per informazioni e prenotazioni: Il Vostro Eden -347/3100825.

Nelle settimane successive si proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti. Il calendario completo, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito della Fondazione Coronini nella pagina dedicata alla mostra.