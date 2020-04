Alla scoperta del Monte Amariana e la Valle di Illegio

Oggi è la Giornata mondiale della Terra ma le attività outdoor sono sospese a causa dell'emergenza Coronavirus. Ecco allora che il Geoparco della Alpi Carniche saggiamente ricorda ciò che dice il CAI, che "Le montagne sanno aspettare", invitando tutti noi a fare altrettanto.



Nell'attesa di poter tornare a beneficiare di una passeggiata all'aperto o di poter nuovamente organizzare qualche gita fuori porta alla scoperta del nostro territorio, il Geoparco, nella giornata dedicata alla Terra, ha pensato di fare un piccolo regalo a tutti.

Sul canale YouTube del Geoparco, infatti, trovate il primo di una serie di brevi video dedicati ognuno ad un paesaggio geologico peculiare del nostro territorio: 'Il Monte Amariana e la Valle di Illegio'. Come in un ipotetico viaggio verso le Alpi Carniche, arrivando dalla pianura si incontra per primo questo rilievo maestoso e simbolico, la "piramide carbonatica". Dunque, iniziamo da qui!

Il video (e ne seguiranno altri!) va ad aggiungersi ai "Frammenti del geoparco", mini lezioni di paleontologia tenute dai nostri esperti. Guardateli, che poi vi interroghiamo.

Ecco il link al video sull'Amariana: https://youtu.be/9Izmyo9qI98