Alla scoperta del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

Appuntamento su RAI 3 Fvg (canale 3 del digitale terrestre) domenica 13 dicembre alle ore 09:40, in replica su RAI 3 Bis (canale 103 del digitale terrestre) mercoledì 16 dicembre alle ore 21.45, con le immagini di “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – Parco Naturale delle Dolomiti Friulane”.



Un racconto semplice e coinvolgente delle eccezionalità del territorio, dello straordinario ambiente riconosciuto Patrimonio Mondiale, della flora e della fauna che lo abita e del ruolo dei Parchi, accompagnato da spettacolari e suggestive immagini ed interviste e testimonianze inedite.“Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – Parco Naturale delle Dolomiti Friulane” è il primo capitolo di un racconto che si compone di 10 puntate realizzate da Spiral Publishing Sentieri Natura, con la regia di Ivo Pecile e Marco Virgilio (produzione IANUS Imagine). Tra il 2019-2020 sono state prodotte 4 puntate di approfondimento di circa 30 minuti ciascuna sul Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, quello delle Dolomiti Friulane, delle Dolomiti d’Ampezzo e dello Sciliar-Catinaccio.



Per il 2021 è in programma la produzione di altre 6 puntate a completamento del reportage che interesseranno il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il Parco Naturale Fanes – Senes – Braies, il Parco Naturale Puez – Odle, il Parco Naturale Tre Cime, il Parco Naturale Adamello Brenta Geopark e il Geoparc Bletterbach.