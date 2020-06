Alla scoperta del sito archeologico del Monte Castello

Proseguono gli appuntamenti virtuali alla scoperta dei musei della Val Resia.

Nel quinto filmato, pubblicato sul canale YouTube dell'Ecomuseo Val Resia e sulla pagina dedicata del sito, viene presentata l'attività svolta nel sito archeologico del Monte Castello.

Il sito che si trova in frazione Stolvizza è stato aperto nel 2018 dall’Associazione Museo della Gente della Val Resia sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Nel 2019, con il supporto economico dell'Ecomuseo Val Resia, i lavori sono proseguiti, portando alla luce interessanti reperti che hanno evidenziato la presenza di una fortificazione di età tardoantica (IV-V secolo d.C.) che potrebbero riscrivere la storia della Val Resia.

Scopri altri dettagli in questo filmato realizzato per l'Ecomuseo da Christian Madotto.