Alla scoperta della Val Pesarina con Alberto Angela

'Passaggio a Nord Ovest' di Alberto Angela, sabato 19 febbraio, porterà i telespettatori in Val Pesarina, alla scoperta degli orologi e del museo dell'orologeria di Pesariis. Inizialmente prevista per lo scorso sabato 11 dicembre, la puntata non era andata in onda a causa di un cambio last minute della programmazione del palinsesto Rai.

La Val Pesarina è detta anche la Valle del Tempo, perché già dal XVII secolo si costruivano gli orologi delle torri, dei municipi e dei campanili di tutto il Friuli Venezia Giulia. Una produzione che continua ancora oggi.



Obiettivo, inoltre, sui mostri mitologici come draghi, unicorni e giganti talvolta magici, talvolta temibili. Ma perché alcuni, come il drago, si manifestano in qualsiasi tempo e in ogni angolo del mondo? Racchiudono forse elementi di realtà? In una ricerca condotta sui veri mostri della mitologia, gli scienziati hanno trovato risposte sorprendenti.



A seguire, “Passaggio a nord ovest” si sposta in Myanmar che, dal XIII secolo, dal tempo di Marco Polo, è noto come "la terra dell'oro", un luogo di ineguagliabile bellezza. Il paese, in cui si è sviluppato uno straordinario culto buddista, è costellato di centinaia di templi d’oro, pagode e stupa di grande pregio architettonico; sono considerati sacri e si pensa che alcuni conservino le reliquie dello stesso Buddha. La profonda valenza religiosa e spirituale dell’utilizzo dell'oro nel buddismo ha reso questa terra il “gioiello” dell’Asia.

Il viaggio termina a Bled, in Slovenia, un luogo carico di magia. Qui, nel cuore dell’Europa moderna, c’è uno degli ultimi cocchieri in attività. Con il suo panciotto con la trama di garofani e il suo cappello nero, si riconosce per strada, mentre guida coppie romantiche o turisti di passaggio.



Questo sabato, quindi,l'atteso appuntamento per far conoscere all'Italia intera un piccolo angolo di Friuli.