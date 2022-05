Alla scoperta delle Alpi friulane su due ruote

Silent Alps, brand del Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino, e l’associazione Pendenze Pericolose di Emiliano Cantagallo fanno rete e lanciano un nuovo prodotto dedicato alla road bike nelle Alpi Friulane, patrimonio mondiale del ciclismo su strada per le salite impervie e i percorsi tecnicamente impegnativi, con asfalto perfetto e in completa assenza di auto, ma anche per l’ambiente verde, autentico, immerso nel silenzio.

Silentalpsbikexperience.it è il sito di prodotto che propone 12 itinerari per più di 700 km di percorrenza in bici. Sei percorsi sono dedicati ai ciclisti più allenati: Sella Chianzutan – Passo Rest, Passo del Pura – Casera Razzo, Passo Duron – Cason di Lanza, Passo Monte Croce Carnico – Passo Pramollo, Sella Valcalda – Zoncolan da Sutrio, Esse di Raveo – Zoncolan da Ovaro.

I sei itinerari sono declinati anche in una variante più soft che segue i fondovalle, con percorrenze e dislivelli più contenuti, e la rende adatta a tutti gli amanti delle due ruote: Sella Chianzutan – Valle di Preone, Casera Razzo – Val Pesarina, Passo Duron – Cascate di Salino, Passo Monte Croce Carnico, Zoncolan da Sutrio, Zoncolan da Ovaro.

Testimonial del prodotto è il conduttore televisivo ed esperto tecnico di ciclismo Patrick Martini, che con Emiliano Cantagallo ha testato tutti i percorsi e li commenta nei sei video di approfondimento degli itinerari hard level. Sul sito sono disponibili le descrizioni dettagliate dei percorsi e dei luoghi più panoramici, con roadbook completo di mappe interattive, indicazioni altimetriche e dislivelli, tracce GPX integrate, luoghi di sosta.

“Tutti i circuiti ad anello che sono stati studiati per questo prodotto specializzato prevedono partenza e arrivo dalle Terme di Arta” spiega la presidente del Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino Chiara Gortani.

“Questo prodotto è importante perché ci permette di intercettare e organizzare un segmento sì di nicchia, ma piuttosto consolidato e interessante,legato a ospiti che oggi si muovono in autonomia, e di proporre un’offerta più completa e organizzata, in grado di portare ricadute sul territorio. E questo rappresenta una grande opportunità di valorizzazione del nostro territorio e della nostra offerta turistica”.

Agli itinerari, infatti, è collegata un’offerta di bike hospitality, con soggiorni personalizzati in 9 strutture tra hotel e alloggi aderenti al Consorzio Turistico Arta terme Benessere Alpino e attrezzati per l’accoglienza ai ciclisti. E poi assistenza e supporto tecnico, servizi di accompagnamento con cicloguide certificate, ma anche l’organizzazione ad hoc di esperienze di degustazione, shopping o visita per scoprire il territorio.

“Al sito di prodotto sono legate una serie di attività promozionali – spiega Emiliano Cantagallo, ideatore del progetto – tra cui la presenza di Silent Alps BikExperience alla XXIV ORE di Roma all’autodromo di Vallelunga, in programma il 16 e 17 luglio”. Nel “tempio” di auto e moto che ora accoglie anche le bici, sarà allestito uno stand promozionale attrezzato con materiali e personale per il supporto informativo, mentre si sta già lavorando a un’estensione della progettualità per i mercati stranieri.

Il Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino, nato a dicembre 2018 e sostenuto dal Comune di Arta Terme e da PromoturismoFvg, realizza e promuove progetti orientati allo sviluppo del turismo in Carnia in collaborazione con le 15 imprese associate dell’ospitalità, ristorazione e commercio.

Alpidolomitifriulane.it è il marchio di prodotto che rappresenta l’offerta tradizionale, all’insegna del relax e della natura, della cultura e delle tradizioni.

Silentalps.it è il marchio di prodotto che contraddistingue le attività più esclusive, di carattere fortemente esperienziale e sostenibile: escursionismo attivo, benessere olistico, esperienze immersive e autentiche.