Visite guidate, escursioni, incontri, divertimento e occasioni di confronto e dialogo sulla natura e sulla sostenibilità: tra il 2 e il 5 settembre si svolgerà la prima edizione di “I giovani alla scoperta delle Riserve di Biosfera” organizzata dal Wwf Area Marina Protetta di Miramare e dal Parco naturale delle Prealpi Giulie che coordinano le due Riserve di Biosfera del Friuli Venezia Giulia, riconosciute dall’UNESCO nell’ambito del progetto MaB – Man and Biosphere.

Miramare con la costiera triestina e le Alpi Giulie saranno lo scenario naturale di una proposta coordinata delle due Riserve volta alla conoscenza del programma MaB UNESCO e dei suoi principi ed alla valorizzazione delle ricchezze e delle potenzialità dei due territori presso le nuove generazioni. Protagonisti saranno in particolare ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni, che saranno coinvolti nelle attività proposte.

L’obiettivo è quello di diffondere nei giovani la consapevolezza del valore, dell’unicità e delle risorse culturali della Riserva e l’orgoglio di appartenere ad un territorio privilegiato, ma anche quello di stimolarli ad elaborare obiettivi, proposte e azioni capaci di valorizzare il capitale naturale dei luoghi in cui vivono e al tempo stesso di promuovere attività sostenibili che generino reddito e benessere sociale.

Dalle Alpi al mare, pur con programmi diversificati, grazie ai videocollegamenti in diretta daranno la possibilità ai due gruppi di coetanei di fare conoscenza reciproca, di condividere le proprie esperienze ed elaborare in futuro, questo l’auspicio, progettualità comuni o integrate per la valorizzazione dei propri territori.

#viviriservaMAB. L’iniziativa “I giovani alla scoperta delle Riserve di Biosfera” organizzata dal Parco naturale delle Prealpi Giulie è dedicata ai giovani della fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni, residenti nei Comuni di: Artegna, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Montenars, Resia, Resiutta, Taipana e Venzone che nel loro insieme costituiscono la Riserva di Biosfera Alpi Giulie Italiane.

Questa è un'area di oltre 700 km2 che scende dai Monti Montasio e Canin fino al limite nord del Pianura friulana. È un crocevia di natura e cultura, ricchissimo di specie, habitat e paesaggi, posto al confine fra il mondo latino e quello slavo.

Iscrizioni (gratuite) entro le 16 di venerdì 28 agosto 2020 – fino a esaurimento posti - telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it – indicando nome, cognome, età, comune di residenza e recapito telefonico.