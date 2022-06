Alla scoperta delle Valli del Torre e del Natisone

Da giugno a ottobre 18 escursioni per scoprire, insieme a guide esperte, le Valli del Torre e del Natisone, tra vette, acque, foreste e storia: il progetto turistico I Sentieri della Pro Loco, all’interno di Montagna 365 di PromoTurismoFvg, trova in questa parte del territorio regionale la collaborazione di 13 Pro Loco che, coordinate dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža, sono pronte a offrire agli escursionisti emozioni uniche in angoli più o meno conosciuti del territorio. Coorganizzatori Wild Routes e ForEst.

"I difficili mesi dell'emergenza sanitaria – ha dichiarato il presidente del Consorzio Gianfranco Specia – hanno fatto riscoprire a molte persone il piacere di compiere attività all'aria aperta. Questo trend di riscoperta delle aree montane non accenna a diminuire e il calendario che abbiamo predisposto, con proposte per tutte le età e con vari gradi di difficoltà a partire dalle camminate più semplici, rappresenta un vero e proprio "biglietto da visita" che insieme a PromoTurismoFvg e le sue guide vogliamo proporre in modo che le persone tornino poi a trovarci, sposando così in pieno le finalità del progetto Montagna 365 il quale punta a una fruizione delle vette e valli regionali non sono nei periodi di punta dell'inverno ed estate ma in tutti i momenti dell'anno, seguendo il corso delle stagioni e le trasformazioni della natura. Un turismo esperienziale che si avvale del grande contributo dei volontari delle nostre Pro Loco, custodi della sentieristica che con il proprio impegno contribuiscono a mantere pulita dalla vegetazione spontanea e accessibile lungo il corso dell'anno".

Le Pro Loco coinvolte sono quelle di Campeglio, Colloredo, Masarolis, Torlano, Subit, Amici di Prossenicco, Savorgnano, Nimis, Porzus, Val Cornappo, Valle di Soffumbergo, Torreano e Attimis.

Si partirà domenica 26 giugno con l'escursione sul monte Joanaz (giornata intera) accompagnati dalla guida Nicola Ceschia e con l'organizzazione della Pro Loco Masarolis. Per informazioni e prenotazioni: 3387296012

TUTTE LE USCITE

Pro Loco Masarolis, guida Nicola Ceschia, 26 giugno, Escursione Joanaz, durata Giornata intera;

Pro Loco Campeglio e Colloredo, Andrea Carboni, data da definire, Anello del Soffumbergo, Giornata intera;

Pro Loco Torlano, Michele Germano, 3 luglio, Sentiero Torlano-Ramandolo, Mezza giornata;

Pro Loco Subit, Angelo Sinuello, 10 luglio, Sentiero della Strega e delle Agane, Mezza giornata;

Pro Loco Masarolis, Marco Pascolino, 24 luglio, Preloh, Mezza giornata;

Pro Loco Amici di Prossenicco, Nicola Ceschia, 31 luglio, Anello Coreda, Mezza giornata;

Pro Loco Savorgnano, Nicola Ceschia, 7 agosto, Tra le Tor e lis Culinis, Mezza giornata;

Pro Loco Amici di Prossenicco, Marco Pascolino, 15 agosto, Cascate Kucula, Giornata intera;

Pro Loco Subit, Angelo Sinuello, 21 agosto, Agane con panoramica delle cime, Mezza giornata;

Pro Loco Nimis, Michele Germano, 28 agosto, Anello Parco delle Pianelle, Giornata intera;

Pro Loco Porzus, Marco Pascolino, 3 settembre, Sentiero Malghe Porzus, Giornata intera;

Pro Loco Val Cornappo, Michele Germano, 11 settembre, Anello delle Sorgenti del Cornappo, Mezza giornata;

Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža - Subit, Andrea Vazzaz, 25 settembre, Anello sulle Zuffine (partenza da Subit);

Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža - Val Cornappo, Andrea Vazzaz, 2 ottobre, Anello della Val di Musi;

Pro Loco Valle di Soffumergo, Michele Germano, 16 ottobre, Escursione sui Monti San Lorenzo e Joanaz, Giornata intera;

Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža - Val Cornappo, Andrea Vazzaz, 22 ottobre, Monte Bernadia;

Pro Loco Torreano, Nicola Ceschia, 23 ottobre, Sentiero del Foran dell'Andri, Mezza giornata;

Pro Loco Attimis, Michele Germano, 29 ottobre, Zuc di Giai, Mezza giornata.

COSTI

Escursione di mezza giornata: 15€ intero / 7,50€ ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12 anni accompagnati / Gratis FVG Card.

Escursione giornata intera: 20€ intero / 10€ ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12 anni accompagnati /50% FVG Card.

Escursione specifiche per bambini: 10€ a bambino / gratis adulto accompagnatore / Gratis FVG Card.

Escursioni con equipaggiamenti e attrezzature particolari: verrà fatta una valutazione caso per caso.