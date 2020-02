Alla scoperta di Bruno, il dinosauro del Castello di Duino

Prosegue nel weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio al Castello di Duino (Trieste) l’esposizione di Bruno, il secondo dinosauro estratto dal ricco giacimento del Villaggio del pescatore (Duino Aurisina): si tratta del più grande dinosauro italiano quasi completo mai ritrovato, che supera in lunghezza di circa un metro il noto “fratello” Antonio. Bruno, cavato e preparato dalla ditta triestina Zoic – azienda leader nel settore della preparazione di reperti paleontologici a livello internazionale - sotto la guida del geologo Flavio Bacchia, si trova in una curiosa dislocazione su una piega degli strati che curvano il fossile su sé stesso per 180 gradi.

Bruno è un adrosauro simile ad Antonio (dinosauro erbivoro dal becco ad anatra), lungo circa 5 metri, quindi supera di oltre 1 metro il “fratello”, con un peso intorno ai 600 Kg e un’età di oltre 70 milioni di anni. La preparazione dell'animale, che ha seguito gli standard utilizzati alla fine degli anni 90 per Antonio (sgrosso meccanico e rifinitura a getto d'acido formico) si è presentata molto complessa a causa della frammentazione del fossile: per portare a completamento le fattezze di Bruno sono servite tre persone full time per oltre 4 mesi e 2000 ore complessive di lavoro. Alcune parti sono mancanti in origine e sono state restaurate in fase finale di lavorazione.

Curiosa la dislocazione su una piega degli strati che curvano il fossile su sé stesso per 180°, ma ancora ignota per ora la ragione della struttura geologica che contorce il dinosauro: da un lato si trovano cranio, collo, dorso, dall'altro coda e zampe. Altro fattore di complicazione è la parziale disarticolazione dello scheletro, che si trova sempre però in connessione anatomica, una delle peculiari caratteristiche dei fossili del sito paleontologico giuliano.

Bruno può essere finalmente visto completo nella sua versione definitiva al Castello di Duino fino all'1 marzo negli orari di apertura alle visite del Castello ogni fine settimana negli orari 9.30 - 16 con il biglietto di ingresso al Castello.