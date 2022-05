Alla scoperta di Sacile con gli aspiranti Ciceroni del Fai

La campanella per la fine dell’anno scolastico sta per suonare e a Sacile gli studenti dei Licei Isis Pujati e dell’Isis Sacile Brugnera (Indirizzo Turistico Economico Marchesini) sono pronti a concluderlo davvero in bellezza.

Negli scorsi mesi, infatti, uno speciale percorso da Apprendisti Ciceroni organizzato dal Gruppo FAI di Sacile ha coinvolto oltre 230 alunni di undici diverse classi per approfondire la conoscenza di alcuni luoghi del territorio dall’inestimabile importanza storica e culturale.

Apprendisti Ciceroni è un progetto di formazione del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - nato nel 1996 e ormai ben consolidato, tanto da coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno nelle scuole di tutta Italia. La formazione degli studenti viene inserita nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e l'impegno dei ragazzi viene certificato dal FAI con un attestato finale, valevole anche ai fini dell’acquisizione di crediti scolastici.

Nel caso di Sacile gli Apprendisti Ciceroni hanno seguito 18 ore di lezioni in presenza e oltre 16 ore sono state dedicate a sopralluoghi nei principali beni di Sacile, dove gli studenti hanno potuto mettersi in gioco, raccontando le informazioni precedentemente ricevute in aula con delle prove orali “sul campo” non solo in italiano, ma anche in

inglese, tedesco e spagnolo.

La realizzazione del progetto formativo è stata possibile grazie all’impegno delle volontarie FAI tutor per le scuole - Annamaria Mereu per i Licei Pujati e Paola Comuzzi per il

Turistico Marchesini - e dei referenti di progetto interni alle scuole - Sara De Savi per i Licei Pujati e Danila Di Giorgio per il Turistico Marchesini.

Un vero e proprio lavoro di squadra, che ha coinvolto anche tredici docenti verso un obiettivo comune. Grande l’entusiasmo da parte dei giovani coinvolti, tanto che il risultato di questo percorso sarà un evento FAI aperto a tutti. L’invito da parte degli Apprendisti Ciceroni è dunque per sabato 28 maggio a Sacile per visitare insieme Palazzo Ragazzoni e a Borgo San Gregorio la Chiesa di san Gregorio e l’annesso Vecchio Ospitale.

Per partecipare all’evento non è necessaria la prenotazione ed è richiesto un contributo libero a partire da 3 euro a sostegno del FAI.

Sei i turni di visita possibili durante la giornata: il mattino alle 10, 11 e 12 o il pomeriggio alle 14, 15 e 16.

Per ulteriori informazioni contattare sacile@gruppofai.fondoambiente.it