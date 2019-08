Alla scoperta di Stolvizza

Domenica 18 agosto prossimo dalle ore 9,00 ritorna a Stolvizza la stimolante proposta legata al progetto “Sentieri Stolvizza” di cui fanno parte numerosi tracciati curati dall'Associazione "ViviStolvizza", che si snodano intorno al paese: il tradizionale "Ta lipa pot"; il collaudato "Sentiero di Matteo"; il significativo “Pusti Gost - sulle tracce del passato"; lo storico "P4 della grande guerra", quello a portata di tutti "Puië - Stolvizza facile" e l'ultimo arrivato "Ta Na Rado" alla scoperta di un antico castello, un ventaglio di opportunità che permetterà di effettuare una salutare escursione a tutti, proprio a tutti anche ai meno allenati, agli anziani, ai bambini e, nel tracciato "Puië - Stolvizza facile", anche ad alcune categorie di diversamente abili.



In tanti si ritroveranno domenica 18 agosto in questo piccolo paese dell'alto Friuli per trascorrere una giornata in un contesto ambientale davvero straordinario. Peculiarità della proposta sono proprio i sentieri, di indiscussa ricchezza naturalistica, curati alla perfezione che raccontano la cultura, le tradizioni e la vita della gente di questo territorio. Il turista, l'escursionista che arriva a Stolvizza troverà residenti del luogo, che amano la propria terra e la conoscono a fondo e che si metteranno a loro disposizione. Sono persone che si muovono al di fuori dei tradizionali circuiti turistici pronti ad accogliere gli ospiti in modo autentico ed accompagnarli alla scoperta del lato più vero di questo territorio con l'obiettivo di creare una rete di "complicità" legate dal comune obiettivo di godere questi straordinari territori.



In un contesto ambientale di questo interesse, lo spazio ai prodotti della terra ha acquistato sempre più un valore di grande richiamo. L'aria salubre, le tradizioni mantenute, le tecniche secolari di coltivazione attuate che hanno tenuto lontane "facili" ma pericolose pratiche agricole, hanno contribuito a tramandare prodotti di nicchia di grande qualità, come il prezioso aglio presidio slow food appena raccolto, ma anche patate, cipolle, fagioli e tutti quei prodotti che si possono coltivare nelle vicinanze del paese e che potete trovare la mattina del 18 agosto.



Ecco, i sentieri di Stolvizza raccontano anche questa bella realtà e, nel percorrerli possiamo renderci conto di questa straordinaria ricchezza: le località "Ja lini looh", "Hacca", Indrinizza", toccate dalle escursioni, evocano un remoto passato, ma documentano anche le opportunità legate alla coltivazione e la produzione di questi preziosi frutti della terra, che sono anche un bel segnale di una crescita economica eco-compatibile di tutto il territorio resiano. Arrivare a Stolvizza significa anche prendere contatto con le due realtà museali: "Museo della Gente della Val Resia" e "Museo dell'Arrotino" che raccontano il passato, il presente ma anche il futuro di questo straordinario territorio.



Appuntamento quindi domenica prossima 18 agosto alle ore 9,00 per questa iniziativa che l'associazione "ViviStolvizza" ha voluto caratterizzare con un titolo "Appuntamento con il benessere" che la dice lunga sulla bontà dell'intero progetto escursionistico. Una grande festa che terminerà con un allegro ristoro dove la farà da padrone la "Bruschetta dell'amicizia" una proposta tutta da gustare frutto della vicinanza di due comunità quella umbra con il suo pane e l'olio di oliva e quella resiana con il suo prezioso aglio.