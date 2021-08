Alla scoperta di Trieste al chiar di luna

Da domenica 15 agosto a venerdì 15 ottobre è in programma la XI edizione di “Trieste mosaico di Culture”, rassegna turistico-culturale che illustra storia e tradizioni della Trieste multiculturale, e delle varie comunità che contribuirono a fondarla e farla crescere.



Ricominciano le visite guidate di Trieste Mosaico di Culture, delle passeggiate tematiche, dense di suggestioni, colori, musica, parole, un intreccio di storia e memoria. Trieste vista come un libro le cui pagine scolpite nella pietra ci guideranno dentro la magia dei secoli passati. Immersi in una dimensione impalpabile, sospesi tra passato e presente, tra cielo e mare, sulle tracce di illustri protagonisti, alla scoperta di angoli incantevoli e storie inconsuete, di melodie balcaniche, slovene, mitteleuropee, klezmer, greche, ora struggenti ora frizzanti. Un‘occasione per trasformare la tradizione e la cultura del passato in una inesauribile fonte di ricchezza sempre attuale, moderna e stimolante…



Quest’anno c’è una anteprima suggestiva, a breve il programma definitvio:Visita guidata di Ferragosto al chiar di luna sulle Rive dal Porto Vecchio a Piazza Unità d'Italia a Piazza Venezia, tra geometrie neoclassiche ed eclettiche che ci riportano in un contesto storico che va dal Secolo d’Oro di Trieste alla Belle Epoque sulle orme dei protagonisti più illustri tra arciduchi, imperatori, regine, grandi imprenditori…,un chiaroscuro di luci e ombre dove l’anima della città rivela con “scontrosa grazia” i suoi segreti.Ritrovo: incontro con la guida Rina Anna Rusconi alle ore 20.50, di fronte a Palazzo Carciotti, Riva 3 Novembre, lato mare.Costo euro 10, 00 a partecipante, bambini gratuiti fino a 12 anni, dai 12 anni ai 18 anni euro 5 a partecipante; prenotazione obbligatoria; Info e prenotazioni wattsapp 347/2112218; e mail: rinaanna.rusconi@gmail.com;