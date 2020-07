Alla scoperta di Trieste

Fino a venerdì 31 luglio ingresso gratuito per tutti i musei comunali di Trieste. Si è partiti l'8 giugno con la riapertura del Museo Revoltella e dell'Orto Botanico per poi pian piano riaprire tutti i musei del comune.



Al museo Revoltella il percorso di visita è stato tracciato con apposita segnaletica che guida il visitatore dal tradizionale ingresso di Via Diaz 27 all'uscita attraverso il vano scale dell'uscita di emergenza del sesto piano. L'uso dell'ascensore è riservato ai disabili e ai loro accompagnatori. In questa prima fase non è attivo il bookshop e non sono in distribuzione i materiali informativi, le schede di sala e le audioguide.



Non saranno invece visitabili in questi mesi l'Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto interessati da interventi di riqualificazione.