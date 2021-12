Sabato 18 e domenica 19 dicembre, appuntamento alla scoperta di Udine con il Museo Friulano di Storia Naturale, due ghiotte occasioni per partecipare all'attività che hanno riscosso successo tra il pubblico: dal Castelliere al castello, un percorso attraverso la città di Udine alla ricerca delle tracce dei più antichi interventi dell’uomo, e la nascita delle rogge, ciò che rimane del terrapieno protostorico per giungere nel fulcro della città di Udine, il colle del castello, attualmente interessato da scavi archeologici la cui conclusione è prevista entro pochi giorni. Un'occasione davvero preziosa per scoprire la storia della Città e dare un'occhiata allo scavo in corso.



Gli appuntamenti sono assolutamente gratuiti, riservati a sole 10 persone ciascuno, e si terranno sabato 18 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e domenica 19 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30.

Appuntamento qualche minuto prima dell'ora di inizio in via Sabbadini 32, per l'appello e il controllo del certificato verde.



Per iscriversi cliccare qui, armati di codice fiscale, posta elettronica e numero di telefono e un po' di pazienza.