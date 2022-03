Alle Grotte di Villanova riparte la stagione turistica

Si aprirà domenica 6 marzo la stagione turistica 2022 delle Grotte di Villanova, gioiello naturale dell'Alta Val Torre che negli ultimi anni ha richiamato un pubblico sempre più folto, destinato a crescere ulteriormente grazie al ricchissimo programma di iniziative messo a punto per i prossimi mesi.



GIRO D'ITALIA E NUOVO PERCORSO TURISTICO - Punto di forza di un'annata che si annuncia "davvero speciale", citando il presidente del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova, Mauro Pinosa, sarà il passaggio anche per Villanova - per la prima volta in assoluto, e per giunta con un Gran Premio Montagna - del Giro d'Italia, il prossimo 27 maggio: "Una straordinaria occasione di visibilità per la nostra realtà territoriale e per le Grotte, inserite nell'elenco dei siti che ospiteranno le manifestazioni ufficiali connesse alla Corsa Rosa - commenta Pinosa -: intendiamo far fruttare al massimo questa preziosissima opportunità". Tante saranno dunque le iniziative proposte nel mese di maggio, a cominciare - sabato 14 - dall'attesissima inaugurazione del nuovo percorso turistico illuminato, che porta fino alla sala Regina Margherita: a tagliare il nastro sarà il governatore Massimiliano Fedriga.



IMPIANTO DI RISALITA ALL'AVANGUARDIA

LE PROPOSTE DELLA STAGIONE

UFFICIO IAT

- Procedono intanto a pieno ritmo i lavori, in corso ormai da mesi, per l’installazione dell’impianto di risalita nella nuova galleria d’accesso: "Un sistema innovativo, completamente ecologico, mai realizzato al mondo in una grotta", sottolinea il presidente Pinosa, anticipando che maggiori dettagli verranno forniti prossimamente.- Tante altre novità e sorprese (accanto al cartellone consolidato, che offrirà letture per i più piccoli, escursioni in compagnia del geologo Corrado Venturini, professore all'Università di Bologna, meditazioni sotterranee) attendono il pubblico, che per il momento potrà visitare le Grotte ogni domenica: tre le discese organizzate, alle 10.30 per il percorso Special (durata due ore e mezza), alle 14 e alle 15.30 per lo Standard (un'ora e mezza). Sono previste aperture anche nei sabati 12, 19 e 26 marzo (con visita allo Special alle 10.30, allo Standard alle 14). E' sempre necessaria la prenotazione (prenotazioni@grottedivillanova.it, whatsapp 3204554597) e vige l'obbligo di Super Green Pass.- Nel mese di marzo l’ufficio IAT, in collaborazione con PromoTurismo FVG, sarà aperto tutte le domeniche, dalle 10 alle 16: il pubblico vi potrà trovare ricco materiale informativo sulle offerte del comprensorio e di tutta la regione.