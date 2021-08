Amor sacro e amor profano, donne intraprendenti e leggere

Proseguono gli incontri proposti da Itineraria alla scoperta di Udine. Giovedì 19 agosto, il viaggio in città porterà alla scoperta di storie antiche tra Nobil Donne, leggere e illuminate e Nobil Homini, geniali e malandrini.



L'appuntamento, previa prenotazione, è per giovedì 19, alle 18.30, con ritrovo e partenza in piazza I Maggio, al Giardino Loris Fortuna.



Il percorso scandaglia il variegato mondo femminile nella città di Udine nel corso dei secoli, attraverso le figure donne intraprendenti e maliziose, sventate e innamorate.



L’avventurosa Giulia, che fugge per coronare il suo sogno d’amore, le Clarisse, seguaci del movimento anabattista, le guaritrici, accusate di malaffare e stregoneria, le “donne allegre” di Ripa Zardini e tante altre figure affascinanti ci immergono nelle difficoltà del vivere e nei pregiudizi della società del tempo



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

