Anche in Fvg si celebrano le Giornate dell'Archeologia

Un fine settimana per fare un tuffo nella storia. L’occasione la offrono le Giornate dell’archeologia alle quali, anche quest’anno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia aderisce, organizzando e partecipando a diversi eventi sul territorio nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno.

Le Giornate dell'archeologia in Europa sono gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archéologiques préventives) e in Italia sono organizzate dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei. Appassionati di storia o semplici curiosi, in famiglia o con la classe, tutti potranno trovare nuovi modi per avvicinarsi alla ricerca e al patrimonio archeologico.

Le proposte 2021 permetteranno di scoprire, a Trieste, il Teatro Romano e la Grotta del Mitreo a Duino Aurisina. Nell’ex provincia di Udine, il cuore dell’evento sarà Aquileia, con la possibilità di visitare Casa Bertoli e godere delle tante altre iniziative allestite in occasione dell’Open Day, tra cui le visite con l’archeologo alle aree e ai cantieri di scavo. A Pordenone, infine, l’appuntamento sarà alla Villa romana di Torre.