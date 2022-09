Anche in Fvg torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Domenica 18 settembre torna la 23esima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che ogni anno apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti, con centinaia di appuntamenti, nel nostro Paese in ben 102 località distribuite in 16 regioni, da nord a sud alle isole.

L’iniziativa, coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono 26 Paesi europei, ha quest’anno come fil rouge tra tutti gli eventi il “Rinnovamento”. Un invito a pensare nuovi modelli di convivenza e di sviluppo, di fronte alle grandi e difficili sfide del nostro tempo.

In Fvg, a Trieste il programma prevede per la mattina di domenica 18 visite guidate alla sinagoga di via San Francesco 19 (ore 10, 11, 12, 13) e al cimitero israelitico di via della Pace 4 (ore 10 e 11.30), e l'accesso libero al Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner di via del Monte 5-7 dalle 10 alle 16.

All'interno degli spazi del Museo, alle 16 e trasmessa anche online via Zoom, si terrà una tavola rotonda sul tema della Giornata a cura di rav. Ariel Haddad e rav Alexander Meloni, mentre alle 18, preceduto da un rinfresco kasher, si terrà sulla terrazza il concerto del New Original Klezmer Ensemble trio.

Per maggiori informazioni: Comunità ebraica e Museo Ebraico di Trieste - Tel 040371466, 0402331318; Mail: info@triestebraica.it, museumcarloeverawagner@triestebraica.it; Sito web: www.triestebraica.it

A San Daniele, gli eventi si terranno posticipati a mercoledì 21 settembre. Nel pomeriggio al Museo del Territorio (Via Udine, 4) avrà luogo la consegna di un antico Sefer Torah alla sua sezione ebraica. Alle 21 appuntamento con la nona edizione del Festival Viktor Ullmann: Pierpaolo Levi al pianoforte e Davide Casali al clarinetto ridaranno voce alla musica composta da autori scomparsi nella Shoah.

Per informazioni: Museo del Territorio di San Daniele del Friuli - Tel. 0432 1636721; Mail: info@librorum.it; Sito: https://www.museosandaniele.it/contatti/

A Latisana e a Gorizia, la Giornata è stata celebrata in anticipo, domenica 4 settembre. A Latisana nell'Anthea Art Gallery di Piazza Duomo 34 è stata inaugurata la mostra "Trasformazioni" realizzata dall'artista Lorena Chiarcos, che sarà aperta fino al 30 settembre. E’ stato inoltre realizzato iun convegno di cultura ebraica e un concerto di Musica Kletzmer.

Per informazioni: Biblioteca Civica di Latisana - Tel. 0431525179/181 - 3386879837; Mail biblioteca@comune.latisana.ud.it

Anche a Gorizia la Giornata è stata celebrata in anticipo, domenica 4 settembre, con la rappresentazione teatrale “Nèfesh” (Anima), testo e regia di Silvia Lorusso, quinto appuntamento della Rassegna teatrale "Antiche Dimore". Lo spettacolo si è tenuto nel Giardino Farber della sinagoga di Via Isaia Ascoli 7.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’Associazione europea per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Ogni anno, infatti, partecipano nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, archeologico, architettonico, artistico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio.