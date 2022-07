Anche la Regione sostiene i Dolomiti Days

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione per la partecipazione per l'anno 2022 alle attività di promozione delle Dolomiti Friulane nell'area pordenonese ed inserite nella manifestazione Dolomiti Days.

"La Regione, attraverso il servizio biodiversità che coordina le attività in materia di Dolomiti Unesco - ha riferito Zannier - ha già in atto un accordo di collaborazione con la Comunità di montagna della Carnia per la promozione delle Dolomiti Friulane nell'area udinese pertanto è stato ritenuto opportuno contattare la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, per proseguire anche nel 2022 nell'area pordenonese il percorso di collaborazione che sancisce la partecipazione dei due Enti alle attività promozionali".

Con l'accordo, infatti, le parti disciplinano la collaborazione in merito alla promozione delle Dolomiti Friulane, nonché la conservazione, la comunicazione e la valorizzazione del bene Dolomiti Unesco patrimonio dell'umanità.

Sono diverse le attività previste, fra cui mostre d'arte contemporanea, convegni e workshop su diversi temi, in particolare la rigenerazione di spazi abbandonati, la cultura contemporanea della montagna, i paesaggi montani e boschivi da svolgersi nelle ex scuole elementari comunali ora adibite a spazio espositivo, nell'edificio denominato "Nuovo Spazio di Casso" nel Comune di Erto e Casso.

Altre attività verranno svolte anche nei Comuni pordenonesi interessati dal riconoscimento Unesco e aventi come obiettivo la conservazione, comunicazione e valorizzazione del bene Dolomiti patrimonio mondiale Unesco. Per la realizzazione del progetto, è prevista una spesa complessiva di euro 30.000 corrisposti dal Servizio biodiversità alla Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio per il rimborso delle spese inerenti le attività dell'accordo.