Anche per la Trieste Trasporti scatta l'orario estivo

Entra in vigore domani, domenica 12 giugno, l’orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Ritornano a Trieste, come di consueto, i collegamenti giornalieri della linea 36 fra via Giulia e il bivio di Miramare con 104 corse quotidiane nelle due direzioni e viene inoltre potenziata la linea 6 fra piazzale Gioberti e Grignano con oltre 120 corse quotidiane. Sulla direttrice per Barcola ci saranno in questo modo da domani, e per tutta l’estate, più di duecento corse al giorno.

Di queste, 35 corse della linea 6 (indicate negli orari con la nota PV) transiteranno all’interno del Porto Vecchio e fermeranno in corrispondenza del Magazzino 26 e del Trieste Convention Center (di fatto sostituendo la linea 81).

Ritorna da domani anche la linea 70 fra Visogliano e Sistiana mare, mentre la linea 90 fra Lazzaretto e il piazzale Alto Adriatico a Muggia sarà operativa dal 1° luglio. Le corse della linea 9 in partenza da piazzale Gioberti fra le 7:30 e le 19:30 transiteranno invece per riva Ottaviano Augusto, per servire lo stabilimento balneare Ausonia.

Sospese per l’intero periodo estivo le linee 55, 56 e 57 (specificatamente dedicate alle scuole).

Per la chiusura della galleria di piazza Foraggi rimangono confermate le modifiche di orario della linea 18, la sospensione della linea 19 e le variazioni di percorso delle linee 20, 21, 34, 40 e 41 e 23, della corsa della linea 27 in partenza da Muggia Vecchia per piazza della Libertà alle 7:31 e della corsa della linea 29 in partenza da corso Saba alle 5:17.

Tutti gli orari (anche in formato libretto completo) sono consultabili e scaricabili sul sito di Tpl Fvg nella sezione “Servizi e orari”, selezionando il servizio urbano di Trieste. Gli orari estivi saranno in vigore fino a domenica 11 settembre.

Da lunedì 13 giugno invece, per la chiusura per lavori della corsia preferenziale di via Tarabocchia e di via della Ginnastica nel tratto compreso tra via Timeus e largo Santorio, saranno deviate le linee 25, 26 e 26/ dirette rispettivamente in corso Italia e in largo Osoppo, che da via della Ginnastica transiteranno per via Bruner, via Polonio, via Battisti e via Carducci. Altresì, la linea 5 diretta in piazza del Perugino, la linea 11 diretta in via de Marchesetti e la linea serale D diretta in via Cumano transiteranno per via Imbriani, via Battisti, via Xidias, via Timeus e piazza dell’Ospitale.