Ancora tanti appuntamenti per 'immergersi' nel vero Friuli

C'è tempo fino al 31 agosto per percorrere i sei itinerari della Strada del Vino e dei Sapori del Fvg in cui sono in programma numerosi appuntamenti per vivere esperienze autentiche tra cultura e tradizioni, conoscere i prodotti locali e immergersi nella natura incontaminata. Un palinsesto per scoprire la storia della regione attraverso laboratori per bambini, esperienze outdoor ed enogastronomiche.

Dopo aver toccato la montagna, la pianura (nella foto il pic-nic nell’agribirrificio artigianale Villa Chazil di Nespoledo, tra i filari dei luppoleti) e il Carso, giovedì 25 agosto è dedicato a “Da noi sul Fiume”: per gli amanti dello sport è prevista una discesa in rafting lungo le sponde del Livenza attraverso i canali fluviali e gli splendidi palazzi in stile veneziano di Sacile; per i bambini è in programma una cooking class che li condurrà dal frutteto alla tavola nel contesto bucolico dell’azienda immersa nei Magredi. Si conclude con un pic nic tra i meleti dell’azienda agricola Borgo delle Mele.

Una volta terminati i festeggiamenti a San Daniele per "Aria di Friuli Venezia Giulia", tornano le proposte di attività diffuse e ci si sposterà sulla costa “Da noi in Riviera”. Il 30 agosto verrà organizzato un tour in canoa alla scoperta della Riserva Naturale Foci dello Stella con sosta al “villaggio dei casoni” e degustazione di prodotti tipici; mentre i bambini appassionati di storia potranno prendere parte al safari archeologico ad Aquileia. Previsto, infine, un pic nic in una delle cantine della doc Aquileia tra le vigne dell’azienda Puntin.

Il 31 agosto ci si concentrerà nella zona collinare “Da noi sui Colli” con una discesa di soft rafting sul tratto più suggestivo del Tagliamento fino alla Stretta di Pinzano, per i più piccoli una passeggiata con gli asini o un pic nic al tramonto a Casale Cjanor a Fagagna.