Ancora un successo per il treno storico

La ferrovia turistica Pedemontana del Friuli si conferma la regina dei treni storici a livello nazionale. Ennesimo tutto esaurito anche per il convoglio collegato al Tempus est Jocundum, tradizionale rievocazione storica mediovale di Gemona. Il treno sold out da giorni, ha fatto viaggiare lungo i 72 km della linea oltre 240 passeggeri, moltissime le famiglie con bambini, ma soprattutto tante le presenze da fuori regione, dal vicino Veneto, alla Germania e persino dall'Ucraina, che partiti da Sacile hanno raggiunto in maniera slow Gemona a bordo di splendide carrozze d'epoca Centoporte risalenti agli Anni ‘30.

Molto ricca e apprezzata l'offerta turistica, con il centro storico di Gemona vestito a festa e allietato dal mercatino medioevale, da taverne che hanno proposto ai viaggiatori piatti dal sapore antico, accompagnati dalle note gioiose dei musici e da figuranti in costume. Successo anche per il #GiroGemona che ha permesso a numerosi turisti di scoprire le bellezze della città, dall'imponente Duomo gotico-romanico di Santa Maria Assunta, ai giardini del castello, al museo della Pieve e a Palazzo Elti dove in tanti sono stati rapiti da “Glemmy50", l'apprezzatissima mostra evento dedicata al mondo vintage “Anni 50”.

Esprimono soddisfazione i coordinatori dello Staff, Andrea Palese, consigliere di Gemona, e Roberta Lot, assessore di Sacile, Comuni Capofila del progetto regionale dei treni storici, i quali hanno sottolineato il gradimento del pubblico a fronte di un'offerta turistica di qualità e molto varia grazie alla collaborazione della Regione e alle tante Amministrazioni interessate. Un programma di 26 treni - di cui 16 lungo la Sacile-Gemona -, che coinvolge ben 30 Comuni tra cui tutti i capoluoghi di provincia e importanti partnership nazionali, tra cui Borghi più belli d’Italia, Touring Club Italiano e Slow Food.

Il prossimo appuntamento lungo i binari della Pedemontana è fissato per domenica 1 settembre con il "Treno dei Borghi più belli d'Italia", quando uno splendido treno a vapore porterà i visitatori alla scoperta degli antichi borghi di Polcenigo e di Toppo di Travesio. Biglietti già in vendita in tutti i canali di vendita Trenitalia, sito www.trenitalia.com, biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Info: Pagina fb Ferrovia turistica Sacile Gemona - La Pedemontana del Friuli.