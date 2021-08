Venerdì 20 agosto, alle 20.45, in borgo Cavalier Moro a Codroipo si terrà il concerto per pianoforte con le suonate di M. Mussorgsky, F. Schubert – F. Liszt, F. Chopin, interpretati da Silvia Tessari in “quadri sonori”.



Nel corso della sua carriera artistica la pianista Silvia Tessari è stata impegnata e premiata in diversi recital in Italia nelle città di Venezia, Milano, Bologna, Roma, ecc., ed ha partecipato all’estero in Croazia, Slovenia, Grecia, Germania, Austria, Spagna, Regno Unito, Russia, USA. Nella primavera 2018 ha partecipato alle due tournée dei vincitori di Ibla Grand Prize 2017 in Asia e U.S.A., esibendosi in Corea del Sud (Guri Arts Hall), Oklahoma City (Petree Hall), alla Casa italiana Zerilli Marimò e ancora alla Carnegie Hall di New York.



Ha inoltre suonato come solista con diverse orchestre ed è stata diretta dai Maestri Tortato, Mabilia, Themel, Cassetta, Caldi, Rigon, Csaba. Inoltre, si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Padova all’età di 17 anni, ed ha conseguito nel 2012 il diploma di alto perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma con votazione massima. Premiata in concorsi nazionali e internazionali è particolarmente apprezzata per “l’originalità delle sue idee musicali e per la buona comunicativa”.



L’iniziativa rientra nella rassegna di serate estive “Andar per le sere d’estate…a Codroipo” che hanno avuto inizio lunedì 7 giugno e termineranno venerdì 11 settembre. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione è obbligatoria online al sito http://www.eventbrite.it.

Per informazioni: ufficio cultura del Comune di Codroipo, tel 0432824500, oppure e-mail prenotazione_eventi@comune.codroipo.ud.it, e cultura@comune.codroipo.ud.it