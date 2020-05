Annullata l’edizione 2020 del Viaggio nella Memoria

L’edizione 2020 del ‘Viaggio nella Memoria – Tradotta internazionale in treno storico a vapore’ non si terrà. Una decisione sofferta da parte del sodalizio foglianino che, dal 2005, organizza quello che è, decisamente, l’evento di punta di tutta l’organizzazione annuale. Varie le dinamiche che hanno portato alla decisione di cancellare quello che tutti definiscono, erroneamente, il ‘Treno storico’.



"Vista la situazione legata al Corona Virus, siamo costretti a dover cancellare l’evento del treno da Redipuglia a Caporetto" precisa il presidente della Pro Loco Fogliano Redipuglia, Carlo Forte. Evento che, va detto, avrebbe dovuto realizzarsi domenica 18 ottobre e sarebbe stata la diciannovesima edizione.



"Ci rammarica dover rinunciare ad uno degli eventi di punta del nostro sodalizio, ma, purtroppo, non vediamo nessuna prospettiva di realizzazione e risulterebbe molto complicato poter gestire l’evento con eventuali regolamentazioni governative da dover seguire e adottare in un evento simile" – prosegue Forte.



Motivo di cancellazione è stato l’che avrebbe costretto il sodalizio a dover alzare la quota di partecipazione di venticinque euro a persona e garantendo un minimo di duecentoventi paganti solo adulti."Le condizioni generali imposte dalle Ferrovie Slovene e dall’Agenzia organizzatrice dei servizi sono troppo rigide e ci hanno costretto, a malincuore - sono ancora le parole di Forte – a dover cancellare l’evento con la speranza che in questa situazione di ripartenza del settore turistico ci sia un abbassamento delle tariffe per poterci consentire di rimettere in essere l’evento nei futuri anni".Le prospettive della Pro Loco Fogliano Redipuglia, in ogni caso, sono “di, in base alle direttive governative e regionali che ci consentiranno di sviluppare i progetti finanziari in essere – conclude il Presidente.Nel frattempo, la Pro Loco prosegue con la sanificazione non solo della sede sociale di via Filzi a Fogliano ma anche della Stazione Multimediale, sede del Museo multimediale della Grande Guerra, con l’obiettivo di riprendere quanto prima le proprie attività sociali e turistiche. L’organizzazione degli eventi, invece, in vista anche dell’importante appuntamento di luglio, ‘Luci & Ombre sul Carso della Grande Guerra’, sta proseguendo per garantire, in sicurezza ma mantenendo la consueta qualità, gli eventi in programma per il periodo estivo.